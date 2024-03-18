УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Между УВЗ и «Горэнерго-НТ» был заключен договор о поставке теплоносителя и теплоэнергии. В договоре было указано, что оплата за потребленные ресурсы производится до 10 числа месяца. Соответствующий документ есть в картотеке Арбитражного областного суда.
Коммунальная служба оказалась должна предприятию 184,7 миллиона рублей в период с июня по сентябрь 2023 года. В организацию направлялись претензии с требованием устранить задолженность, однако они остались без удовлетворения.
В связи с этим УВЗ обратился в суд с иском к организации «Горэнерго-НТ» с требованием взыскать с нее вышеуказанную сумму. Суд, рассмотрев материалы дела, требование полностью удовлетворил.
Также у коммунальной компани есть задолженность перед предприятием на сумму 278,1 миллиона рублей с марта по май 2023 года за оплату энергоресурсов. Учитывая это, руководство УВЗ обратилось в суд после того, как были проигнорированы направленные претензии. Суд требование удовлетворил частично — взыскал с организации 251 370 703 рублей.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле произошел прорыв теплотрассы в Дзержинском районе. В связи со случившейся аварией депутаты гордумы решили, что с претензиями нужно обращаться к «Горэнерго-НТ».