УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги

Также у коммунальной компани есть задолженность перед предприятием на сумму 278,1 миллиона рублей с марта по май 2023 года за оплату энергоресурсов. Учитывая это, руководство УВЗ обратилось в суд после того, как были проигнорированы направленные претензии. Суд требование удовлетворил частично — взыскал с организации 251 370 703 рублей.