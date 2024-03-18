tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги

УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги

18 марта 2024, 10:59
Фото: 1MI
Арбитражный суд Свердловской области взыскал с нижнетагильской компании «Горэнерго-НТ» 462,9 миллиона рублей в пользу «Уралвагонзавода». Причиной исков стали долги за отопление.

Между УВЗ и «Горэнерго-НТ» был заключен договор о поставке теплоносителя и теплоэнергии. В договоре было указано, что оплата за потребленные ресурсы производится до 10 числа месяца. Соответствующий документ есть в картотеке Арбитражного областного суда.

Коммунальная служба оказалась должна предприятию 184,7 миллиона рублей в период с июня по сентябрь 2023 года. В организацию направлялись претензии с требованием устранить задолженность, однако они остались без удовлетворения.

В связи с этим УВЗ обратился в суд с иском к организации «Горэнерго-НТ» с требованием взыскать с нее вышеуказанную сумму. Суд, рассмотрев материалы дела, требование полностью удовлетворил.

Также у коммунальной компани есть задолженность перед предприятием на сумму 278,1 миллиона рублей с марта по май 2023 года за оплату энергоресурсов. Учитывая это, руководство УВЗ обратилось в суд после того, как были проигнорированы направленные претензии. Суд требование удовлетворил частично — взыскал с организации 251 370 703 рублей.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле произошел прорыв теплотрассы в Дзержинском районе. В связи со случившейся аварией депутаты гордумы решили, что с претензиями нужно обращаться к «Горэнерго-НТ».

Не оплатили продукцию: УВЗ проиграл два иска от поставщиков на 52 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Нижнем Тагиле продала машину, чтобы избежать конфискации за пьяное вождениеТагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работамиЖитель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Деньги#Приговор#Ресурсы#Долги#Горэнерго#Коммунальная служба#Теплоэнергия#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Сегодня, 11:57
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
Сегодня, 10:33
Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
Сегодня, 09:06
В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил
Сегодня, 12:51
Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами
Сегодня, 10:01
"