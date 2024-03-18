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В Ирбите осужден экс-полицейский за аферы с использованием служебного положения

В Ирбите экс-силовик пойдет в колонию за «отмаз» подозреваемых

18 марта 2024, 11:16
Фото: 1MI

В Ирбите осужден экс-полицейский за аферы с использованием служебного положения

Суд в Ирбитском районе вынес приговор бывшему замначальника полиции города, который пообещал подозреваемым не открывать уголовное дело и попросил за услугу 750 тысяч рублей.

Суд Ирбитского района вынес приговор экс-полицейскому, который летом прошлого года пообещал двум местным жителям не открывать уголовное дело о разбое в обмен на «вознаграждение». Бывший силовик отправится в колонию общего режима на два года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Свои услуги бывший высокий чин оценил в 750 тысяч рублей. Мужчины на сделку согласились, положили в конверт 250 тысяч рублей и передали деньги при личной встрече. После этого полицейского сразу задержали сотрудники регионального УФСБ.

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Приговора экс-замначальнику полиции Ирбита в силу пока не вступил и может быть обжалован в установленной порядке.

Экс-мэр Пышминского городского округа может получить девять лет колонии и штраф в 105 млн рублей за взятки.

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