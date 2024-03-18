В Ирбите экс-силовик пойдет в колонию за «отмаз» подозреваемых

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Суд Ирбитского района вынес приговор экс-полицейскому, который летом прошлого года пообещал двум местным жителям не открывать уголовное дело о разбое в обмен на «вознаграждение». Бывший силовик отправится в колонию общего режима на два года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Свои услуги бывший высокий чин оценил в 750 тысяч рублей. Мужчины на сделку согласились, положили в конверт 250 тысяч рублей и передали деньги при личной встрече. После этого полицейского сразу задержали сотрудники регионального УФСБ.
Приговора экс-замначальнику полиции Ирбита в силу пока не вступил и может быть обжалован в установленной порядке.
Экс-мэр Пышминского городского округа может получить девять лет колонии и штраф в 105 млн рублей за взятки.