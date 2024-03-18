В Ирбите экс-силовик пойдет в колонию за «отмаз» подозреваемых

Суд Ирбитского района вынес приговор экс-полицейскому, который летом прошлого года пообещал двум местным жителям не открывать уголовное дело о разбое в обмен на «вознаграждение». Бывший силовик отправится в колонию общего режима на два года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.