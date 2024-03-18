В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 12:53
На Вагонке в Нижнем Тагиле за Владимира Путина проголосовало 82,99% избирателей (41 191 человек). Это больше показателя по области, где за него отдали голоса 82,1% свердловчан. Также жители Вагонки показали большую явку, чем по области (73%).
Всего для голосования на Вагонке было выдано 59 277 бюллетеней. На втором месте по итогам оказался Владислав Даванков (5,45%), на третьем — Леонид Слуцкий (4,67%), на последнем — Николай Харитонов 4,18%.
С 15 по 17 марта в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила на избирательных участках и вне их за президента проголосовало 63 357 человек. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин (81,55%). Явка на выборы составила 73%.
Так же как и на Вагонке, второе место занял Владислав Даванков (6,31%). Примечательно, что за Леонида Слуцкого проголосовало 4,89% пришедших на выборы, тогда как по Свердловской области лишь 3,91%. Меньше всего голосов было отдано за Николая Харитонова (4,08%).
По итогам голосования в Ленинском районе, которые подвела избирательная комиссия, победу одержал Владимир Путин (81,06%). Это меньше, чем в других районах Нижнего Тагила. Далее следуют Владислав Даванков с показателем в 6,67%, Леонид Слуцкий (4,91%) и Николай Харитонов (4,55%).
Примечательно, что в Нижнем Тагиле во время выборов не было утрачено ни одного избирательного бюллетеня, так утверждают в избирательных комиссиях всех районов. В Ленинском районе участие в выборах приняли 73% избирателей.
За Николая Харитонова в Нижнем Тагиле было отдано наименьшее количество голосов во всех районах города. Однако этот показатель оказался выше, чем в целом по России. По результатам выборов на последнем месте оказался Леонид Слуцкий с показателем 3,2%. А Николай Харитонов занял второе место (4,31%). Далее за ним следует Владислав Даванков (3,85%). Несомненную победу одержал Владимир Путин (87,28%).
Явка на выборы за президента РФ в регионе составила 71,03% от общего числа избирателей. Всего в список избирателей было включено 3 311 350 человек, часть из них проголосовала досрочно.
По данным регионального избиркома 82,1% голосов свердловчане отдали за Владимира Путина. Остальные кандидаты не набрали и 10% голосов: Владислав Даванков — 7,31%, Николай Харитонов — 4,32%, Леонид Слуцкий — 3,91%.