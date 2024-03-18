В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил

Так же как и на Вагонке, второе место занял Владислав Даванков (6,31%). Примечательно, что за Леонида Слуцкого проголосовало 4,89% пришедших на выборы, тогда как по Свердловской области лишь 3,91%. Меньше всего голосов было отдано за Николая Харитонова (4,08%).