В Нижнем Тагиле мост на Циолковского отдадут другому подрядчику

Ремонт моста начался еще в 2021 году. На проект было выделено 1,2 млрд рублей, а контракт заключили с компанией «Уралстроймонтаж». Однако подрядчик неоднократно срывал сроки работ, так что проект реконструкции попал на карандаш свердловского министра транспорта Василия Старкова. В ноябре 2023 года он пригрозил подрядчику большими штрафами за то, что за два года рабочие не завершили даже первый этап реконструкции.