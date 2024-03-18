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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:23

Доделывать мост на Тагилстрой в Нижнем Тагиле будет другой подрядчик

В Нижнем Тагиле мост на Циолковского отдадут другому подрядчику

18 марта 2024, 14:19
Фото: Сети Тагила

Доделывать мост на Тагилстрой в Нижнем Тагиле будет другой подрядчик

Мэрия Нижнего Тагила поменяет подрядчика по ремонту моста по улице Циолковского и дороги на улице Октябрьской. Контракт с прежним исполнителем заканчивается 30 марта.

Администрация Тагила не будет продлять контракт с «Уралстроймонтажем», который ремонтировал мост на улице Циолковской и улицу Октябрьскую. После истечения срока договора 30 марта заказ передадут другому исполнителю, сообщила пресс-служба мэрии.

Ремонт моста начался еще в 2021 году. На проект было выделено 1,2 млрд рублей, а контракт заключили с компанией «Уралстроймонтаж». Однако подрядчик неоднократно срывал сроки работ, так что проект реконструкции попал на карандаш свердловского министра транспорта Василия Старкова. В ноябре 2023 года он пригрозил подрядчику большими штрафами за то, что за два года рабочие не завершили даже первый этап реконструкции.

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При этом компания постоянно нарушала графики, не предоставляла акты о проделанных работах. А во время одной из выездных проверок «Службы заказчика городского хозяйства» никого из рабочих не оказалось на месте. За это компанию оштрафовали на 100 рублей.

После всех нареканий «Уралстроймонтаж» был внесен в перечень недобросовестных подрядчиков.

Трамвайное движение на Тагилстрой, которое должно было возобновиться до конца июля 2023 года, было запущено лишь в конце сентября.

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