В Нижнем Тагиле мост на Циолковского отдадут другому подрядчику

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Администрация Тагила не будет продлять контракт с «Уралстроймонтажем», который ремонтировал мост на улице Циолковской и улицу Октябрьскую. После истечения срока договора 30 марта заказ передадут другому исполнителю, сообщила пресс-служба мэрии.
Ремонт моста начался еще в 2021 году. На проект было выделено 1,2 млрд рублей, а контракт заключили с компанией «Уралстроймонтаж». Однако подрядчик неоднократно срывал сроки работ, так что проект реконструкции попал на карандаш свердловского министра транспорта Василия Старкова. В ноябре 2023 года он пригрозил подрядчику большими штрафами за то, что за два года рабочие не завершили даже первый этап реконструкции.
При этом компания постоянно нарушала графики, не предоставляла акты о проделанных работах. А во время одной из выездных проверок «Службы заказчика городского хозяйства» никого из рабочих не оказалось на месте. За это компанию оштрафовали на 100 рублей.
После всех нареканий «Уралстроймонтаж» был внесен в перечень недобросовестных подрядчиков.
Трамвайное движение на Тагилстрой, которое должно было возобновиться до конца июля 2023 года, было запущено лишь в конце сентября.