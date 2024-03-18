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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

На СВО погиб бизнесмен из Серова

В Серове похоронили погибшего на СВО бизнесмена

18 марта 2024, 06:43
Фото: Администрация Серовского ГО

На СВО погиб бизнесмен из Серова

В Серове простились с местным жителем, который погиб на спецоперации 11 февраля. Роман Гладких скончался во время боев за село Крынки.

Известно, что Роман родом из Курска. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его семья стала жить в Серове. Роман окончил среднюю школу, почле чего он обучался в училище в Коломне. В последствии он стал столяром, отметили в местной администрации.

Затем Роман перебрался на ПМЖ в Нягань, а после — в Москву. Умершему было 54 года. До отправки на СВО он был бизнесменом, также он владел своим цехом по деревопереработке. Простились с бойцом в начале марта.

Ранее в Свердловской области прошли похороны солдата. Он скончался на СВО. Николай Картавый погиб в первый день марта во время боя.

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