В Серове похоронили погибшего на СВО бизнесмена

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Известно, что Роман родом из Курска. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его семья стала жить в Серове. Роман окончил среднюю школу, почле чего он обучался в училище в Коломне. В последствии он стал столяром, отметили в местной администрации.
Затем Роман перебрался на ПМЖ в Нягань, а после — в Москву. Умершему было 54 года. До отправки на СВО он был бизнесменом, также он владел своим цехом по деревопереработке. Простились с бойцом в начале марта.
Ранее в Свердловской области прошли похороны солдата. Он скончался на СВО. Николай Картавый погиб в первый день марта во время боя.