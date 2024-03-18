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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Начался последний день викторины «Опорный край» для жителей Свердловской области

В Свердловской области стартовал последний день, в который можно выиграть квартиры

18 марта 2024, 07:27
Фото: 1MI

Начался последний день викторины «Опорный край» для жителей Свердловской области

18 марта — четвертый, последний день, в который можно пройти викторину «Опорный край». Это викторина, которая проверяет знания о Свердловской области.

Так, с 8 до 20:00 пункты продолжают работать во всех муниципальных образованиях региона.

В Нижнем Тагиле поучаствовать в викторине можно по адресу: проспект Мира, 54. Также викторина проводится в поселке городского типа Горноуральский, 49.

В Екатеринбурге участников ждут по адресам: Даниловская улица, 46, улица Лётчиков, 14, Советская улица, 51, Московская улица, 25А, улица Толмачёва, 12, улица Луначарского, 217, Удельная улица, 4, Ремесленный переулок, 7, посёлок Совхозный, Комбинатская улица, 7.

В Березовском пункт открыт по улице Гагарина, 7, в Верхней Пышме — по ул. Юбилейная, 9А, в Среднеуральске — по ул. Уральской, 18. Ознакомиться с картой всех пунктов можно на сайте «Опорного края».

Победителей назовут 12 апреля при помощи генератора случайных чисел. Их имена разместят на сайте опорныйкрай.рф. Подарки получат 2165 человек. Самые глобальные призы — 45 квартир, 100 машин, 20 мотоциклов и две тысячи мобильных устройств.

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