Весеннее тепло придет в Нижний Тагил на рабочей неделе

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Так, в понедельник, 18 марта, днем будет в среднем +8 градусов и солнечная погода. Ветер может подняться до 11 метров в секунду. Возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
Во вторник, 19 марта, будет +4 градуса тепла. Ветер в этот день поднимется до отметки в 10 метров в секунду. В среду будет +6 градусов и такая же ветреность.
В четверг и пятницу погода не изменится. Прогнозируется ветер, плюсовая температура и отсутствие осадков. В субботу и воскресенье будет малооблачно, без осадков. Столбики термометров покажут +6 градусов. Прогнозируемый ветер — до 12 метров в секунду.
Напомним, что 17 марта в Алапаевске «растаял» асфальт из-за теплой погоды.