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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Весеннее тепло придет в Нижний Тагил на рабочей неделе

Весеннее тепло придет в Нижний Тагил на рабочей неделе

18 марта 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе ожидается теплая погода. Всю неделю будет солнечно и безоблачно.

Так, в понедельник, 18 марта, днем будет в среднем +8 градусов и солнечная погода. Ветер может подняться до 11 метров в секунду. Возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

Во вторник, 19 марта, будет +4 градуса тепла. Ветер в этот день поднимется до отметки в 10 метров в секунду. В среду будет +6 градусов и такая же ветреность.

В четверг и пятницу погода не изменится. Прогнозируется ветер, плюсовая температура и отсутствие осадков. В субботу и воскресенье будет малооблачно, без осадков. Столбики термометров покажут +6 градусов. Прогнозируемый ветер — до 12 метров в секунду.

Напомним, что 17 марта в Алапаевске «растаял» асфальт из-за теплой погоды.

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