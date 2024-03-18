Виновница ДТП в Свердловской области выплатит 1,3 млн родственникам погибшей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Девушка, ехавшая за рулем иномарки, не справилась с управлением. Автомобиль влетел сначала в отбойник, затем в ограждение. С серьезными повреждениями ее отвезли в медучреждении, а пассажирка умерла, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Суд приговорил свердловчанку к году и четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, она выплатила миллион рублей матери погибшей подруги. Осенью 2023 года отец и брат умершей девушки потребовали взыскать с виновницы аварии два миллиона в пользу отца и миллион в пользу брата.
Требование было удовлетворено частично: в пользу отца суд взыскал миллион рублей, а в пользу брата — 300 тысяч рублей. Осужденная хотела обжаловать решение, но его оставили прежним.
Напомним, детский сад в Тюмени выплатит девочке 100 тысяч рублей после того, как она заболела сальмонеллезом.