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Виновница ДТП в Свердловской области выплатит 1,3 млн родственникам погибшей

Виновница ДТП в Свердловской области выплатит 1,3 млн родственникам погибшей

18 марта 2024, 10:03
Фото: 1MI
В Свердловской области 22-летняя девушка выплатит 1,3 миллиона рублей семье подруги, которая скончалась в аварии. ДТП произошло на Кольцовском тракте весной 2022 года.

Девушка, ехавшая за рулем иномарки, не справилась с управлением. Автомобиль влетел сначала в отбойник, затем в ограждение. С серьезными повреждениями ее отвезли в медучреждении, а пассажирка умерла, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Суд приговорил свердловчанку к году и четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, она выплатила миллион рублей матери погибшей подруги. Осенью 2023 года отец и брат умершей девушки потребовали взыскать с виновницы аварии два миллиона в пользу отца и миллион в пользу брата.

Требование было удовлетворено частично: в пользу отца суд взыскал миллион рублей, а в пользу брата — 300 тысяч рублей. Осужденная хотела обжаловать решение, но его оставили прежним.

Напомним, детский сад в Тюмени выплатит девочке 100 тысяч рублей после того, как она заболела сальмонеллезом.

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