Виновница ДТП в Свердловской области выплатит 1,3 млн родственникам погибшей

Суд приговорил свердловчанку к году и четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, она выплатила миллион рублей матери погибшей подруги. Осенью 2023 года отец и брат умершей девушки потребовали взыскать с виновницы аварии два миллиона в пользу отца и миллион в пользу брата.