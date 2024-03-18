Владимир Путин стал лидером голосования на выборах президента РФ

Так, согласно предварительным итогам, кандидат на должность президента страны Николай Харитонов набрал 4,31% голосов. Владислав Даванков — 3,79%, а Леонид Слуцкий — 3,19%. Наибольшее количество голосов оказалось у Владимира Путина — у него 87,34% голосов, сообщает ЦИК.