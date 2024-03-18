tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

Владимир Путин стал лидером голосования на выборах президента РФ

Владимир Путин стал лидером голосования на выборах президента РФ

18 марта 2024, 03:52
Фото: Официальный сайт Кремля
Появилась информация о первых результатах прошедших выборов президента России.
Сюжет
Выборы

Так, согласно предварительным итогам, кандидат на должность президента страны Николай Харитонов набрал 4,31% голосов. Владислав Даванков — 3,79%, а Леонид Слуцкий — 3,19%. Наибольшее количество голосов оказалось у Владимира Путина — у него 87,34% голосов, сообщает ЦИК.

Общая явка избирателей по стране составила 73,33%. В Свердловской области явка — 66,08%.

Напомним, выборы проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Помимо обычного голосования на участках избиратели могли отдать свои голоса в системе электронного голосования.

Последний день голосования подошел к концу в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Общая явка в ДЭГ и на участки в Свердловской области составила более 61%Явка избирателей в Свердловской области составила 21% 15 марта в 15:00Свердловская область оказалась в топ-10 среди регионов по заявкам на участие в ДЭГ
#Общество#Владимир Путин#Статистика#Избиратели#Голосование#Избирательная комиссия#Явка#Избирательные участки#Результаты выборов#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Выборы#Электронное голосование
Подпишитесь
Последний день голосования подошел к концу в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:20
Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами
16 марта, 17:42
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
15 марта, 15:38
Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
16 марта, 16:47
На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
Вчера, 13:28
15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева
16 марта, 11:50
"