Владимир Путин стал лидером голосования на выборах президента РФ

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Так, согласно предварительным итогам, кандидат на должность президента страны Николай Харитонов набрал 4,31% голосов. Владислав Даванков — 3,79%, а Леонид Слуцкий — 3,19%. Наибольшее количество голосов оказалось у Владимира Путина — у него 87,34% голосов, сообщает ЦИК.
Общая явка избирателей по стране составила 73,33%. В Свердловской области явка — 66,08%.
Напомним, выборы проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Помимо обычного голосования на участках избиратели могли отдать свои голоса в системе электронного голосования.