Задержанных двое: уголовное дело по нападению на школьника возбуждено в Нижнем Тагиле

Этого молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. Помимо него в полиции установили еще одного 21-летнего подозреваемого. В июне 2022 года Тагилстроевский районный суд вынес ему приговор — 2,5 года условно за грабеж и мошенничество. Оба являются жителями поселка Рудник им. III Интернационала. По информации полиции, двое тагильчане отрицают причастность к драке.