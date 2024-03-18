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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту избиения школьника

Задержанных двое: уголовное дело по нападению на школьника возбуждено в Нижнем Тагиле

18 марта 2024, 16:24
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту избиения школьника

Уголовное дело возбудили по факту нападения на 17-летнего школьника в Нижнем Тагиле. Двое подозреваемых были задержаны полицией, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В отделе полиции №16 Нижнего Тагила приняли решение возбудить уголовное дело за тяжкий вред здоровью, сообщила руководитель пресс-службы тагильской полиции Элина Балуца редакции TagilCity.ru. Она пояснила, что на место выезжал наряд ППС, который во время патруля у дома №46 по Металлургов задержал 26-летнего жителя поселка Рудник им. III Интернационала. Избитый школьник указал на него, как на своего обидчика.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Наказание было условным, — сообщает руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское».

Этого молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства. Помимо него в полиции установили еще одного 21-летнего подозреваемого. В июне 2022 года Тагилстроевский районный суд вынес ему приговор — 2,5 года условно за грабеж и мошенничество. Оба являются жителями поселка Рудник им. III Интернационала. По информации полиции, двое тагильчане отрицают причастность к драке.

Сейчас сотрудники полиции в рамках уголовного производства изучают записи с камер на месте ЧП, а также ищут других участников избиения несовершеннолетнего. Им предстоит установить точные обстоятельства драки.

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Напомним, 17 марта на Тагилстрое группа лиц неславянской внешности избила 17-летнего подростка после отказа в просьбе дать сигарету. У пострадавшего — перелом носа и сотрясение головы.

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