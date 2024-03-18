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В жилой квартире в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Загорелась квартира с тремя детьми внутри в Екатеринбурге. Пострадала их мать

18 марта 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney

В жилой квартире в Екатеринбурге вспыхнул пожар

В Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажном доме. Происшествие случилось 17 марта 2024 года.

20 жильцов дома эвакуировались на улицу до того, как приехали сотрудники экстренной службы. Во время пожара пострадала хозяйка вспыхнувшей квартиры, ее увезли в больницу. Известно, что у женщины есть двое детей, пишет Е1.

Фото: Е1

По словам очевидцев, больше пострадавших нет. Прибывшие спасатели эвакуировали 10 человек, которые не смогли самостоятельно покинуть дом. В квартире, пострадавшей от огня, повреждены личные вещи, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 14 марта 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли входную дверь квартиры. Огонь потушил сосед до приезда пожарных. По факту ЧП полицейские проведут проверку.

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