Загорелась квартира с тремя детьми внутри в Екатеринбурге. Пострадала их мать

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
20 жильцов дома эвакуировались на улицу до того, как приехали сотрудники экстренной службы. Во время пожара пострадала хозяйка вспыхнувшей квартиры, ее увезли в больницу. Известно, что у женщины есть двое детей, пишет Е1.
По словам очевидцев, больше пострадавших нет. Прибывшие спасатели эвакуировали 10 человек, которые не смогли самостоятельно покинуть дом. В квартире, пострадавшей от огня, повреждены личные вещи, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 14 марта 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли входную дверь квартиры. Огонь потушил сосед до приезда пожарных. По факту ЧП полицейские проведут проверку.