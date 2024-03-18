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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Закрывший глаза Роспотребнадзор, паводок и мастер-класс: экоитоги недели с 11 марта

Закрывший глаза Роспотребнадзор, паводок и мастер-класс: экоитоги недели с 11 марта

18 марта 2024, 13:03
Фото: tagilcity.ru
Не заметивший 10-кратные выбросы сероводорода Роспотребнадзор, борьба с предстоящим паводком и мастер-класс в экодоме. Об экологической повестке Нижнего Тагила с 11 по 17 марта в материале TagilCity.ru.

На минувшей неделе редакция TagilCity.ru получила официальный ответ от Юрия Бармина, который сообщил, что на неделе, когда в Нижнем Тагиле были 10-кратный превышения сероводорода, Роспотребнадзор не проводил свои исследования качества воздуха. Замеры специалистами ведомства были сделаны до и после режима НМУ, при котором в течение пяти дней тагильчане мучались от выброса вредного вещества. Замеры до и после особого режима по рассеиванию вредных примесей нарушений не выявили, сообщил Юрий Бармин TagilCity.ru в официальном ответе. Не смутили Роспотребнадзор и достоверные данные от «Уральского УГМС», подтверждающие, что сероводород в те дни (с 22 по 27 февраля) достигал 10,4 ПДК.

Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
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В Свердловской области дорожники уже вышли на борьбу с предстоящим паводком. Работники при помощи бензопил срубают лед вблизи мостов, чтобы те не пострадали от таяния. Речь идет о деревянных постройках, которым угрожает интенсивный ход льда. Добавим, что погода на текущей неделе обещает быть стабильно плюсовой.

Взялись за бензопилы: дорожники Свердловской области оригинально готовятся к паводку
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Очередные позитивные новости из экодома «Народный» в Нижнем Тагиле. Там на неделе состоялся первый девичник. Гостьи творили своими руками — они создали украшения из глины, сделали косметику на травах и оформили тканевые сумки для шоппинга. Очередной бесплатный мастер-класс получил положительные отзывы от участниц всех возрастов.

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