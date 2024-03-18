Закрывший глаза Роспотребнадзор, паводок и мастер-класс: экоитоги недели с 11 марта

На минувшей неделе редакция TagilCity.ru получила официальный ответ от Юрия Бармина, который сообщил, что на неделе, когда в Нижнем Тагиле были 10-кратный превышения сероводорода, Роспотребнадзор не проводил свои исследования качества воздуха. Замеры специалистами ведомства были сделаны до и после режима НМУ, при котором в течение пяти дней тагильчане мучались от выброса вредного вещества. Замеры до и после особого режима по рассеиванию вредных примесей нарушений не выявили, сообщил Юрий Бармин TagilCity.ru в официальном ответе. Не смутили Роспотребнадзор и достоверные данные от «Уральского УГМС», подтверждающие, что сероводород в те дни (с 22 по 27 февраля) достигал 10,4 ПДК.