Женщина не платила алименты и получила принудительные работы в Кировграде

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Таким образом, к уголовной ответственности женщину привлекли по статье 157 УК РФ.
Известно, что женщина лишена родительских прав на дочку, которой сейчас 17 лет. Она должна была платить алименты, но не делала этого.
Приставы выяснили, что женщина просто нигде не работает, поэтому платить алименты ей не с чего. Однако она ничем не больна и способна работать. При этом она не состоит на учете в центре занятости и никак иначе не пыталась найти работу.
Было решено назначить нарушительнице наказание в виде 20 часов обязательных работ. После этого женщина все равно не предприняла никаких мер. В общей сложности она задолжала 280 тысяч рублей.
Тогда было возбуждено дело по части 1 статьи 157 УК РФ, сообщили в свердловском ФССП. Сначала женщине назначили 7 месяцев тюрьмы, но в результате мера была изменена. Гражданку отправят на принудительные работы на 7 месяцев с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.
Ранее сообщалось, что житель Качканара выплатил алименты двойняшкам под угрозой уголовной ответственности.