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Женщина в селе Свердловской области разбила машину из-за ревности

Женщина в селе Свердловской области разбила машину из-за ревности

18 марта 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
В селе Байны под Богдановичем местная жительница разбила автомобиль ВАЗ из-за ревности.

Женщина была вооружена палкой. Известно, что она нанесла повреждения машине девушки, с которой, по предположению свердловчанки, ей изменял ее муж, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Камышлов».

Нападавшую попытались остановить прохожие. По словам очевидцев, с этой женщиной произошел уже не первый похожий случай. От ударов палкой пострадали фары, стекло, зеркала, а также покрытие машины.

Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные злоумышленники порезали шины на колесах нескольких автомобилей.

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