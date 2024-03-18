Женщина в селе Свердловской области разбила машину из-за ревности

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Женщина была вооружена палкой. Известно, что она нанесла повреждения машине девушки, с которой, по предположению свердловчанки, ей изменял ее муж, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Камышлов».
Нападавшую попытались остановить прохожие. По словам очевидцев, с этой женщиной произошел уже не первый похожий случай. От ударов палкой пострадали фары, стекло, зеркала, а также покрытие машины.
Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные злоумышленники порезали шины на колесах нескольких автомобилей.