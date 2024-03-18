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Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство

Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство

18 марта 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Мужчине из Нижнего Тагила вынесли судебный приговор за самовольное оставление места службы. Решение было озвучено 14 марта 2024 года.

Подсудимому назначили шесть лет и пять месяц лишения свободы в ИК общего режима. Его признали виновным в том, что он самовольно оставил место службы, рассказали в пресс-службе военного суда Нижнего Тагила.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденный может его обжаловать в обозначенный срок.

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле были приговорены к лишению свободы двое военнослужащих за дезертирство. Так, один из них получил пять лет и пять месяцев, а другой — семь лет и шесть месяцев ИК общего режима.

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