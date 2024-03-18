Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Подсудимому назначили шесть лет и пять месяц лишения свободы в ИК общего режима. Его признали виновным в том, что он самовольно оставил место службы, рассказали в пресс-службе военного суда Нижнего Тагила.
Приговор в законную силу не вступил. Осужденный может его обжаловать в обозначенный срок.
Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле были приговорены к лишению свободы двое военнослужащих за дезертирство. Так, один из них получил пять лет и пять месяцев, а другой — семь лет и шесть месяцев ИК общего режима.