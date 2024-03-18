Житель Вагонки в Нижнем Тагиле подбрасывал и швырял о землю свою собаку

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Происшествие случилось во дворе, где расположены общежития. Грубое обращение хозяина с животным заметила мимо проходящая женщина. По ее словам, он таскал ее за поводок в разные стороны, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Очевидица также рассказала, что в какой-то момент мужчина поднял собаку на поводке вверх, а затем ударил ее о землю. При этом женщина отметила, что у горожанина имелись признаки алкогольного опьянения, также он держал в руках бутылку.
Напомним, в Краснотурьинске мужчина вешал щенка за поводок и избивал его. После того, как однажды это заметили другие горожане, они обратились в полицию. Собаку собираются у него забрать.