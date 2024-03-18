tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Житель Вагонки в Нижнем Тагиле подбрасывал и швырял о землю свою собаку

Житель Вагонки в Нижнем Тагиле подбрасывал и швырял о землю свою собаку

18 марта 2024, 04:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле житель Дзержинского района грубо обращался со своей собакой на улице. Инцидент произошел 17 марта 2024 года.

Происшествие случилось во дворе, где расположены общежития. Грубое обращение хозяина с животным заметила мимо проходящая женщина. По ее словам, он таскал ее за поводок в разные стороны, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидица также рассказала, что в какой-то момент мужчина поднял собаку на поводке вверх, а затем ударил ее о землю. При этом женщина отметила, что у горожанина имелись признаки алкогольного опьянения, также он держал в руках бутылку.

Напомним, в Краснотурьинске мужчина вешал щенка за поводок и избивал его. После того, как однажды это заметили другие горожане, они обратились в полицию. Собаку собираются у него забрать.

«Грызи его»: в Сухом Логе мужчина натравил питбуля на собаку соседей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина избил женщину в Нижнем Тагиле и украл ее вещиУчительница из Нижнего Тагила чуть не отдала два миллиона мошенникамЛошадь чуть не скинула наездницу в центре Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Жестокое обращение#Женщина#Криминал#Мужчина#Собака#ЧП#Очевидцы#Животное#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Последний день голосования подошел к концу в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:20
Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами
16 марта, 17:42
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
15 марта, 15:38
Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
16 марта, 16:47
На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
Вчера, 13:28
15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева
16 марта, 11:50
"