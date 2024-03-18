Жители Екатеринбурга выбирают объекты для благоустройства по федеральному проекту

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Так, через год рабочие могут привести в порядок пространства из этого списка:
Гражданам предлагается выбрать, какой из вышеупомянутых обьектов больше других нуждается в благоустройстве.
Голосовать можно по телефону или в спецпунктам. Во втором случае гражданами могут помочь волонтеры, сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что предложить идеи по благоустройству, либо высказаться о уже проходящих ремонтах, можно на «горячую линию» в Свердловской области.