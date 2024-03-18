Жители Екатеринбурга выбирают объекты для благоустройства по федеральному проекту

В Екатеринбурге открыто голосование за объекты, которые видоизменятся через год. Все работы в рамках проекта федералного уровня пройдут в 2025 году. Проголосовали уже четыре тысячи екатеринбуржцев.

Так, через год рабочие могут привести в порядок пространства из этого списка: 2-ю очередь Преображенского парка,

бульвар на улице Посадской,

парк «7 Ключей»,

Основинский парк,

парк 50-летия ВЛКСМ,

парк 50-летия Советской Власти, Метеогорка,

бульвар на улице Культуры,

Солнечные аллеи. Гражданам предлагается выбрать, какой из вышеупомянутых обьектов больше других нуждается в благоустройстве. Голосовать можно по телефону или в спецпунктам. Во втором случае гражданами могут помочь волонтеры, сообщили в администрации. Ранее сообщалось, что предложить идеи по благоустройству, либо высказаться о уже проходящих ремонтах, можно на «горячую линию» в Свердловской области.