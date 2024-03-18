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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Жители Екатеринбурга выбирают объекты для благоустройства по федеральному проекту

Жители Екатеринбурга выбирают объекты для благоустройства по федеральному проекту

18 марта 2024, 12:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге открыто голосование за объекты, которые видоизменятся через год. Все работы в рамках проекта федералного уровня пройдут в 2025 году. Проголосовали уже четыре тысячи екатеринбуржцев.

Так, через год рабочие могут привести в порядок пространства из этого списка:

  • 2-ю очередь Преображенского парка,
  • бульвар на улице Посадской,
  • парк «7 Ключей»,
  • Основинский парк,
  • парк 50-летия ВЛКСМ,
  • парк 50-летия Советской Власти, Метеогорка,
  • бульвар на улице Культуры,
  • Солнечные аллеи.

Гражданам предлагается выбрать, какой из вышеупомянутых обьектов больше других нуждается в благоустройстве.

Голосовать можно по телефону или в спецпунктам. Во втором случае гражданами могут помочь волонтеры, сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что предложить идеи по благоустройству, либо высказаться о уже проходящих ремонтах, можно на «горячую линию» в Свердловской области.

#Свердловская область#Город#Администрация#Благоустройство#Волонтеры#Голосование#Телефон#Екатеринбург#Преображенский парк#Федеральный проект#Бульвар#Дарья Сорокина
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