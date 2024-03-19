18-летний кот жил один в квартире после смерти хозяйки в Екатеринбурге

От скуки он громко мяукал и его услышали соседи. О смерти женщины они не знали, хотя заметили, что ее давно не видно. Решив, что соседка лежит мертвая в квартире, они вызвали полицию. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили там только кота.