18-летний кот жил один в квартире после смерти хозяйки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Хозяйка кота некоторое время назад умерла. Пенсионерку похоронил ее внук, однако кота взять к себе он не смог из-за аллергии. Регулярно он подкармливал его, однако коту было непросто жить одному, рассказали в фонде «Зоозащита».
От скуки он громко мяукал и его услышали соседи. О смерти женщины они не знали, хотя заметили, что ее давно не видно. Решив, что соседка лежит мертвая в квартире, они вызвали полицию. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили там только кота.
Животное выставили в подъезд, а квартиру опечатали. Кот оказался на улице, а вскоре его подобрали волонтеры, которые теперь ищут ему новых хозяев.
Напомним, в Перми местная жительница взяла к себе кота, который чуть не сгорел заживо на птицефабрике.