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18-летний кот жил один в квартире после смерти хозяйки в Екатеринбурге

18-летний кот жил один в квартире после смерти хозяйки в Екатеринбурге

19 марта 2024, 05:33
Фото: Фонд «Зоозащита»
Полицейские обнаружили в пустой квартире 18-летнего кота, который остался в ней после смерти хозяйки.

Хозяйка кота некоторое время назад умерла. Пенсионерку похоронил ее внук, однако кота взять к себе он не смог из-за аллергии. Регулярно он подкармливал его, однако коту было непросто жить одному, рассказали в фонде «Зоозащита».

Фото: Фонд «Зоозащита»

От скуки он громко мяукал и его услышали соседи. О смерти женщины они не знали, хотя заметили, что ее давно не видно. Решив, что соседка лежит мертвая в квартире, они вызвали полицию. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили там только кота.

Животное выставили в подъезд, а квартиру опечатали. Кот оказался на улице, а вскоре его подобрали волонтеры, которые теперь ищут ему новых хозяев.

Напомним, в Перми местная жительница взяла к себе кота, который чуть не сгорел заживо на птицефабрике.

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