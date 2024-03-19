tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Нижнем Тагиле благоустройство двора на Вые обойдется дешевле на 23%

Благоустройство двора на Вые в Нижнем Тагиле подешевело на 7,2 млн

19 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле благоустройство двора на Вые обойдется дешевле на 23%

В Нижнем Тагиле стоимость благоустройства дворовой территории на улице Красноармейская, 78 снизилась на тендере на 7,2 миллиона рублей. Работами займется местное ООО «Форгруп».

Всего на аукцион заявилось три организации. Договор администрация города заключит с ООО «Форгруп». Именно эта компания заявила наименьшую стоимость за которую она готова приступить к работам.

Изначально цена контракта составляла 31,5 миллиона рублей, но теперь сумма контракта снизилась до 24,3 миллиона рублей. Удешевление составило 7,2 миллиона или 23%.

По договору, все работы строителям нужно будет окончить к 30 сентября. На придомовой территории появятся новые детские площадки, парковки и тротуары, малые архитектурные формы. Кроме того, подрядчик займется и озеленением двора.

ООО «Форгруп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2013 году. Директором предприятия, которое занимается оптовой торговлей стройматериалами, является Алексей Пазычев. За время работы компания выступала поставщиком в трех государственных контрактах на общую сумму в 10,8 миллиона рублей.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказала подписчикам о том, какие объекты были благоустроены в Нижнем Тагиле в 2023 году и как изменился город.

Дворы, поликлиника, театр, школы и дороги: как изменился Нижний Тагил в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле благоустроят исторический центр Дзержинского районаПлощадь у памятника Героям ВОВ благоустроят в поселке под Нижним ТагиломСкейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Благоустройство#Двор#Ремонт#Поставщик#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Вчера, 11:57
Шесть новых могил появились на Аллее славы на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:17
«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила
Сегодня, 06:22
Электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:03
Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию
Сегодня, 11:09
Стая бездомных собак напала на мальчика в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 11:48
"