Благоустройство двора на Вые в Нижнем Тагиле подешевело на 7,2 млн

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:44
Всего на аукцион заявилось три организации. Договор администрация города заключит с ООО «Форгруп». Именно эта компания заявила наименьшую стоимость за которую она готова приступить к работам.
Изначально цена контракта составляла 31,5 миллиона рублей, но теперь сумма контракта снизилась до 24,3 миллиона рублей. Удешевление составило 7,2 миллиона или 23%.
По договору, все работы строителям нужно будет окончить к 30 сентября. На придомовой территории появятся новые детские площадки, парковки и тротуары, малые архитектурные формы. Кроме того, подрядчик займется и озеленением двора.
ООО «Форгруп» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2013 году. Директором предприятия, которое занимается оптовой торговлей стройматериалами, является Алексей Пазычев. За время работы компания выступала поставщиком в трех государственных контрактах на общую сумму в 10,8 миллиона рублей.
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