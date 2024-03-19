Блогер из Краснотурьинска просит экстрасенсов разобраться в смерти его жены

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Александр утверждает, что в его жизни после смерти жены Виктории стала происходить мистика. К тому же, Виктория снится знакомым семьи. Он написал на почту телепередачи просьбу, чтобы экстрасенсы их телевизора разобрались в его личной драме.
Моя история очень загадочная по сей день. Виктория поехала в автобусе. Все остались живы, а Вика погибла, — сообщил Александр.
Напомним, что Виктории было 28 лет. Она стала единственной пассажиркой, погибшей в страшной аварии между автобусом и фурой на Серовском тракте. Это произошло 15 ноября прошлого года.
Ранее перевозчик предложил 20 тысяч компенсации ежемесячно на содержание ребенка Александру Лещеву. Они с Викторией воспитывали маленькую дочку вместе, при этом доходы семьи были высокими. Мужчину возмутила предлагаемая сумма.