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Блогер из Краснотурьинска просит «Битву экстрасенсов» разобраться в смерти жены

Блогер из Краснотурьинска просит экстрасенсов разобраться в смерти его жены

19 марта 2024, 07:59
Фото: 1MI

Блогер из Краснотурьинска просит «Битву экстрасенсов» разобраться в смерти жены

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска обратился за помощью в телепередачу «Битва экстрасенсов». Он просит разобраться в гибели его супруги в аварии на Серовском тракте.

Александр утверждает, что в его жизни после смерти жены Виктории стала происходить мистика. К тому же, Виктория снится знакомым семьи. Он написал на почту телепередачи просьбу, чтобы экстрасенсы их телевизора разобрались в его личной драме.

Моя история очень загадочная по сей день. Виктория поехала в автобусе. Все остались живы, а Вика погибла, — сообщил Александр.

Напомним, что Виктории было 28 лет. Она стала единственной пассажиркой, погибшей в страшной аварии между автобусом и фурой на Серовском тракте. Это произошло 15 ноября прошлого года.

Ранее перевозчик предложил 20 тысяч компенсации ежемесячно на содержание ребенка Александру Лещеву. Они с Викторией воспитывали маленькую дочку вместе, при этом доходы семьи были высокими. Мужчину возмутила предлагаемая сумма.

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