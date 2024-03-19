Более 2 млн участников: итоги викторины «Опорный край» подвели в Свердловской области

Уже 12 апреля в ККТ «Космос» будут определены все обладатели ценных подарков. Трансляцию можно посмотреть в прямом эфире телеканала ОТВ. Параллельно с этим трансляция будет идти и в интернете. Ведущим мероприятия выбран Леонид Якубович. Для очного присутствия на церемонии нужно пройти регистрацию на сайте опорныйкрай.рф, которая откроется 30 марта.