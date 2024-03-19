Более 2 млн участников: итоги викторины «Опорный край» подвели в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
О количестве участников викторины «Опорный край» в Свердловской области, результатах конкурса «Викторина — всей семьей!», работе горячей линии, а также об особенностях организации церемонии вручения ценных подарков рассказали президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
Познавательная викторина «Опорный край» стала одним из самых популярных среди свердловчан мероприятий. Порядка 2580 точек проведения работали на протяжении трех дней. Помимо этого, 18 марта было открыто более 100 дежурных пунктов. Реализовывать проект помогали более 10 тысяч волонтеров.
Мы сами смотрели, как работают пункты проведения викторины, у всех очень положительные отзывы, все отметили дружелюбную атмосферу и эффективную работу волонтеров, — отметил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
В период проведения интеллектуального соревнования на единый телефон и сайт викторины поступило 2,1 млн уникальных номеров, что практически равно половине от общего числа жителей Среднего Урала.
За период с 1 февраля по 18 марта просмотры сайта «опорныйкрай. рф» составили почти 1,5 млн. Кроме того, были выданы все подарки по итогам семейного фотоконкурса. Каждый день во время проведения викторины награждались 10 семей, креативно отметивших в социальных сетях свое участие. Они становились обладателями сертификатов на покупки в интернет-магазине номиналом 3500 рублей, — добавил Александр Породнов.
Отметим, с 20 марта начинается участие в викторине «Опорный край» для людей, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Родственники военнослужащих могут принять участие за бойцов, обратившись в отделения социальной защиты населения по адресу регистрации.
Организаторы также заявили, что все проблемы с отправкой СМС-сообщений удавалось решать оперативно.
У некоторых участников викторины возникли проблемы с отправкой СМС. Было принято решение дать возможность позвонить на единый многоканальный номер. Операторы помогали зарегистрировать уникальный код, если он еще не был отправлен, — пояснил Александр Породнов.
19 марта начала работу горячая линия проекта. К тому же на сайте опорныйкрай.рф каждый участник сможет узнать, размещен ли там его номер. Если уникального кода нет, то необходимо позвонить по телефону +7 (908) 908-77-48. Специалисты ответят на все возникшие вопросы.
Уже 12 апреля в ККТ «Космос» будут определены все обладатели ценных подарков. Трансляцию можно посмотреть в прямом эфире телеканала ОТВ. Параллельно с этим трансляция будет идти и в интернете. Ведущим мероприятия выбран Леонид Якубович. Для очного присутствия на церемонии нужно пройти регистрацию на сайте опорныйкрай.рф, которая откроется 30 марта.
Эта площадка выбрана не случайно: мы руководствовались привязкой ко Дню космонавтики и к тому, что для многих свердловчан эта площадка хорошо известна. Сразу поясняем, что нет заранее определенного списка обладателей ценных подарков. Алгоритм, который разработали наши талантливые специалисты из Уральского федерального университета, исключает это, — рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Разработанный специалистами Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ алгоритм гарантирует защищенность самого массива поступивших номеров. Сначала будет определен номер карточки, обладателю которой будет вручен ценный подарок, а потом будет выбираться категория подарка. На следующий день после церемонии будет развернут пункт выдачи ценных подарков.
Точно могу сказать, что место выдачи будет удобно не только екатеринбуржцам, но и жителям удаленных территорий. Мы уже понимаем, что нужно готовиться к различным сценариям, в том числе и к тому, что большая часть обладателей ценных подарков может появиться в одно время. Поэтому мы обеспечим пространство и необходимое количество специалистов. Подарки у нас нешуточные, требуют определенного оформления. Поэтому на сайте будет реализована возможность записаться на конкретный день и время для получения ценного подарка. Искренне надеемся, что 12 апреля станет праздничным днем для более чем 2000 наших земляков. Телефоны, квартиры и автомобили нужно будет получать в Екатеринбурге. Мотоциклы будут ждать счастливых владельцев в Ирбите, — отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Очень часто в викторине принимали участие целые семьи. Проект вызвал интерес и у юных жителей региона, поэтому оргкомитет принял решение вручить всем детям и подросткам памятную медаль.
Уже на этой неделе оргкомитет начнет прорабатывать эту инициативу с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Есть несколько вариантов: вручать медали летом в рамках выпускных мероприятий, поощрять за достижения в учебе или сделать викторину для детей. Принято решение для этого проекта изготовить дополнительный выпуск медалей в количестве 500 тысяч штук. Кроме того, 2024 год объявлен президентом РФ Годом семьи. Сейчас отдельно прорабатывается вопрос о том, как отметить и многодетные семьи, — поделился планами Александр Породнов.
Напомним, викторина «Опорный край», посвященная 90-летию Свердловской области, проходила с 15 до 18 марта во всех населенных пунктах региона. Среди ценных подарков, которые могут получить жители региона: 2000 смартфонов, 100 автомобилей, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 мотоциклов.