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Более 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете

Более 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете

19 марта 2024, 06:51
Фото: 1MI
В Свердловской области на воинский учет были поставлены более 280 иностранцев, которые получили гражданство РФ.

Сотрудники силовых и военных структур разыскивают иностранцев с гражданством РФ, которые не стоят на воинском учете. Так в области готовятся к призывной кампании.

Из тех, кто поставлен на учет в военкомате, более 50 человек уже ушли служить по контракту, рассказали в пресс-службе регионального ВСУ СК.

Напомним, в феврале 2024 года в Свердловской области во время проверок силовики вручили 11 повесток иностранцам, которые недавно получили российское гражданство и после этого не стали вставать на учет в военкомате.

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