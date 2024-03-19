Более 280 мигрантов с гражданством РФ в Свердловской области стоят на воинском учете

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Сотрудники силовых и военных структур разыскивают иностранцев с гражданством РФ, которые не стоят на воинском учете. Так в области готовятся к призывной кампании.
Из тех, кто поставлен на учет в военкомате, более 50 человек уже ушли служить по контракту, рассказали в пресс-службе регионального ВСУ СК.
Напомним, в феврале 2024 года в Свердловской области во время проверок силовики вручили 11 повесток иностранцам, которые недавно получили российское гражданство и после этого не стали вставать на учет в военкомате.