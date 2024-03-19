Бывший ликвидатор ЧАЭС из Первоуральска пропал две недели назад

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Много лет пенсионер был ликвидатором ЧАЭС и работал на предприятии. Известно, что у пропавшего свердловчанина не могут сгибаться два пальца на одной руке. Цвет глаз темный, рост приблизительно 170 сантиметров, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».
На горожанине были надеты зимняя куртка темного цвета, отороченная мехом, джинсовые штаны, черная обувь, а также шапка. Предположительно, мужчина может оказаться в другом городе. Его поиски также ведет ДПСО «Лиза Алерт».
Напомним, 17 марта 2024 года исчезла пожилая женщина из Екатеринбурга. Поиски пенсионерки ведут сотрудники ДПСО.