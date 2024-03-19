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Бывший ликвидатор ЧАЭС из Первоуральска пропал две недели назад

Бывший ликвидатор ЧАЭС из Первоуральска пропал две недели назад

19 марта 2024, 04:15
Фото: 1MI
В Первоуральске бесследно исчез 72-летний мужчина, имеющий проблемы с памятью. Его разыскивают с 4 марта 2024 года.

Много лет пенсионер был ликвидатором ЧАЭС и работал на предприятии. Известно, что у пропавшего свердловчанина не могут сгибаться два пальца на одной руке. Цвет глаз темный, рост приблизительно 170 сантиметров, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

На горожанине были надеты зимняя куртка темного цвета, отороченная мехом, джинсовые штаны, черная обувь, а также шапка. Предположительно, мужчина может оказаться в другом городе. Его поиски также ведет ДПСО «Лиза Алерт».

Напомним, 17 марта 2024 года исчезла пожилая женщина из Екатеринбурга. Поиски пенсионерки ведут сотрудники ДПСО.

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