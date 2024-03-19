Бывший ликвидатор ЧАЭС из Первоуральска пропал две недели назад

Много лет пенсионер был ликвидатором ЧАЭС и работал на предприятии. Известно, что у пропавшего свердловчанина не могут сгибаться два пальца на одной руке. Цвет глаз темный, рост приблизительно 170 сантиметров, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».