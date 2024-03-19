День весеннего равноденствия в 2024 году: дата, суть праздника, культурные традиции

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Фиксированной даты у дня весеннего равноденствия нет. И в разные годы оно приходится на разные дни — с 19 по 21 марта. Объясняется такой сдвиг легко: год на планете Земля длится не ровно 365 дней, а чуть дольше — 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Из-за этой погрешности каждые четыре года в календарь добавляется лишний день, 29 февраля. И по этой же причине наступление весеннего равноденствия ежегодно сдвигается на время этой погрешности, то есть на 5 часов, 48 минут и 46 секунд. В високосный год время как бы «прыгает» назад на 18 часов 11 минут. Именно такой прыжок произойдет в високосный 2024 год. А день весеннего равноденствия наступит 20 марта ровно в 3:07 по Гринвичу, в 6:07 по Москве и в 8:07 по уральскому времени.
Теперь мы можем легко рассчитать дату и составить свой календарь дней весеннего равноденствия. Так, время дня весеннего равноденствия в следующем году — 20 марта в 9:02 по Гринвичу (12:02 по Москве и 14:02 по уральскому времени).
Дни равноденствий, а всего их в календаре два — весеннее и летнее, связаны с движением солнца и его положением над экватором Земли в разное время. Из школьных уроков астрономии мы помним, что Земля вращается вокруг Солнца одновременно с вращением вокруг своей оси. При этом ось несколько отклонена относительно плоскости вращения вокруг Солнца. Именно такое положение планеты относительно Солнца, а также удаление ее на достаточное расстояние от его жарких лучей, делает Землю идеальным место для обитания живых организмов. Солнце в разное время по-разному освещает разные участки земного шара. Этим и вызвана смена дня и ночи и чередование сезонов. В момент наступления весеннего или летнего равноденствия Солнце светит на Землю перпендикулярно экватору. Если сфотографировать в этот момент нашу планету из космоса, то земной шар окажется четко поделенным на две равные половинки — светлую и темную. Вот почему продолжительность дня и ночи в день весеннего равноденствия равна в любой точке земного шара.
Именно по этой причине день весеннего равноденствия считается началом астрономической весны: день в Северном полушарии, в котором расположена Россия, теперь начнет прибывать, а ночь укорачиваться. В Южном же полушарии наступит осень.
День весеннего равноденствия имел важное значение в разных культурах и у разных народов, не связанных между собой общей религией или историей.
Древние славяне считали, что в этот момент зимний бог Коляда уступает месту Солнцу-Яриле, богу весны, начинает пробуждаться природа. В день весеннего равноденствия славяне проводили вторые заклички весны и выпекали жертвенное кушанье в форме жаворонка. Именно на этот день приходилось и начало нового года у славянских племен.
В Индии день весеннего равноденствия совпадает с праздником Холи — это торжество цветов и любви. Это символ победы добра над злом, поэтому люди обнимают друг друга, просят прощения у родных и близких и желают всем счастья.
Иранские и тюркские народы отмечают в день весеннего равноденствия праздник Навруз (с 2010 года Организация объединенных наций установила для него фиксированную дату — 21 марта). Слово «навруз» в переводе с персидского языка означает «новый день». Как и у древних славян, наступление Навруза знаменует собой начало нового года. Готовятся к нему по древней традиции очень тщательно: убирают свое жилище, покупают подарки, отдают долги и угощают друзей и близких особыми праздничными кушаньями.
Все народы считали день весеннего солнцестояния особой сакральной датой, днем, когда человек становится ближе к природе и может общаться с духами предков. Например, древние славяне верили, что в день, когда весна приходит на смену зиме, нельзя долго спать и вообще лениться. В этот день открывали настежь все окна, чтобы впустить удачу. А еще в этот день было принято наряжаться в самую лучшую одежду ярких цветов, чтобы притянуть в жизнь счастье и любовь.
Современные люди в повседневной суете могут и не вспомнить об этой важной дате, которой наши предки придавали такое значение. Однако весеннее равноденствие может косвенно повлиять и на жителей мегаполисов. За несколько дней до или после весеннего равноденствия наступает период солнечной интерференции, когда Солнце влияет на работу спутников, перекрывая их сигналы электромагнитным излучением. Это вызывает перебои в работе электронных устройств и телевидения.