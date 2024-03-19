День весеннего равноденствия в 2024 году: дата, суть праздника, культурные традиции

Дни равноденствий, а всего их в календаре два — весеннее и летнее, связаны с движением солнца и его положением над экватором Земли в разное время. Из школьных уроков астрономии мы помним, что Земля вращается вокруг Солнца одновременно с вращением вокруг своей оси. При этом ось несколько отклонена относительно плоскости вращения вокруг Солнца. Именно такое положение планеты относительно Солнца, а также удаление ее на достаточное расстояние от его жарких лучей, делает Землю идеальным место для обитания живых организмов. Солнце в разное время по-разному освещает разные участки земного шара. Этим и вызвана смена дня и ночи и чередование сезонов. В момент наступления весеннего или летнего равноденствия Солнце светит на Землю перпендикулярно экватору. Если сфотографировать в этот момент нашу планету из космоса, то земной шар окажется четко поделенным на две равные половинки — светлую и темную. Вот почему продолжительность дня и ночи в день весеннего равноденствия равна в любой точке земного шара.