Диетолог Евлашева назвала самые полезные и вредные виды масел

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Масла содержат жирные кислоты, которые необходимы для создания гормонов и помогают снизить уровень плохого холестерина и давления. Однако есть виды масел, которые следует избегать, пишут «Известия».
Самые полезные масла — растительного происхождения, такие как оливковое, кукурузное, рапсовое, льняное и масло из семян подсолнечника и грецкого ореха. Они содержат большое количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
С другой стороны, вредными маслами являются сливочное, пальмовое и кокосовое масло, а также сало. Они содержат высокий уровень насыщенных жирных кислот, что может привести к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Важно отметить, что насыщенные жиры необходимы для организма, поэтому исключать их полностью из рациона не стоит. Рекомендуется употреблять небольшое количество такого жира — не более 10% рациона.
Также врач подчеркнула, что масла следует употреблять в сыром виде, так как при нагревании они теряют свои полезные свойства. Приготовление пищи на пару или варка являются предпочтительными методами приготовления.