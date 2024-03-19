tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Диетолог Евлашева назвала самые полезные и вредные виды масел

19 марта 2024, 06:51
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Ольга Евлашева рассказала, какие масла полезны для здоровья, а какие могут нанести вред.

Масла содержат жирные кислоты, которые необходимы для создания гормонов и помогают снизить уровень плохого холестерина и давления. Однако есть виды масел, которые следует избегать, пишут «Известия».

Самые полезные масла — растительного происхождения, такие как оливковое, кукурузное, рапсовое, льняное и масло из семян подсолнечника и грецкого ореха. Они содержат большое количество полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, которые повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, вредными маслами являются сливочное, пальмовое и кокосовое масло, а также сало. Они содержат высокий уровень насыщенных жирных кислот, что может привести к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Важно отметить, что насыщенные жиры необходимы для организма, поэтому исключать их полностью из рациона не стоит. Рекомендуется употреблять небольшое количество такого жира — не более 10% рациона.

Также врач подчеркнула, что масла следует употреблять в сыром виде, так как при нагревании они теряют свои полезные свойства. Приготовление пищи на пару или варка являются предпочтительными методами приготовления.

Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Вчера, 11:57
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
Вчера, 10:33
Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
Вчера, 09:06
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги
Вчера, 10:59
В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил
Вчера, 12:51
Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами
Вчера, 10:01
"