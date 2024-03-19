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Движение трамвая №10 в Нижнем Тагиле временно приостановлено

Движение трамвая №10 в Нижнем Тагиле временно приостановлено

19 марта 2024, 03:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно перестанет ходить трамвайный маршрут №10 в Дзержинском районе 19 марта 2024 года.

Приостановка маршрута связана с временным отключением тяговой подстанции на Вагонке, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».

Также движение трамвая №12 осуществляется через трамвайное депо Дзержинского района.

Напомним, 7 марта 2024 года в Екатеринбурге временно не работало движение трамваев на улице Колмогорова.

Это произошло из-за того, что в городе отключалось электроснабжение. Через некоторое время электричество снова заработало и трамвайное движение возобновилось.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Маршрут#Трамвай#Электроснабжение#Общественный транспорт#Депо#Движение трамваев#Приостановка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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