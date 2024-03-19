Движение трамвая №10 в Нижнем Тагиле временно приостановлено

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:41
Приостановка маршрута связана с временным отключением тяговой подстанции на Вагонке, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».
Также движение трамвая №12 осуществляется через трамвайное депо Дзержинского района.
Напомним, 7 марта 2024 года в Екатеринбурге временно не работало движение трамваев на улице Колмогорова.
Это произошло из-за того, что в городе отключалось электроснабжение. Через некоторое время электричество снова заработало и трамвайное движение возобновилось.