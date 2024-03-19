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«Единая Россия» рассказала, сколько сторонников привлекла на выборы президента

«Единая Россия» рассказала, сколько сторонников привлекла на выборы президента

19 марта 2024, 18:42
Фото: ER.RU
Состоялось заседание президиума генсовета «Единой России», посвященное итогам участия партийного актива в выборах президента, которое провел секретарь генсовета Андрей Турчак.

В первую очередь Андрей Турчак отметил большой вклад «Единой России» в проведение избирательной кампании. По его утверждению, основной задачей являлось привлечение на избирательные участки, а также через дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей. И она была успешно выполнена. Как пишет mkset.ru, явка сторонников партии на президентских выборах составила 31,2 млн человек.

Андрей Турчак рассказал и о работе, которая проводилась с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Голосование проходит по всей стране с 15 марта по 30 апреля.

Турчак добавил, что от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» превышает 41%. Более того, был достигнут максимальный результат как по явке (77%), так и по качеству голосования.

«За нашего кандидата — 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», — отметил секретарь генсовета.

По словам секретаря генсовета, такие результаты были получены несмотря на внешнее давление и попытки сорвать выборный процесс как внутри, так и за пределами страны.

Андрей Турчак рассказал о жителях Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, новых регионов, которые, несмотря на обстрелы и провокации, показали высокую явку.

Турчак также отметил, что «Единая Россия» сыграла важную роль и на старте кампании. Из 3,5 млн подписей 2 млн были собраны единороссами, пишет сайт ER.RU.

В ходе заседания было объявлено о старте предварительного голосования «Единой России». Мероприятие запланировано с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Заявки на участие можно подать с 26 марта.

Заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков рассказал об участии партийцев в выборах президента Российской Федерации.

«Свердловское отделение активно принимало участие в выборах президента. Депутаты всех уровней, партийцы проводили встречи с избирателями, рассказывали о позитивных изменениях, которые произошли в области при поддержке действующего президента, информировали о предстоящих выборах: рассказывали о доступных формах голосования, сроках подачи заявлений на дистанционное электронное голосование и приглашали прийти на избирательные участки 15 — 17 марта.

В дни проведения голосования партийцы, сторонники, молодогвардейцы пришли на избирательные участки целыми семьями. Благодаря слаженной работе и активной жизненной позиции уральцев регион показал достойный результат. По предварительным данным избиркома, явка в Свердловской области с учетом ДЭГ составила 71%, в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 290 тысяч избирателей. При этом поддержку Владимиру Путину оказали 82,1% избирателей», — сказал Дмитрий Жуков.

#Общество
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