«Единая Россия» рассказала, сколько сторонников привлекла на выборы президента

В первую очередь Андрей Турчак отметил большой вклад «Единой России» в проведение избирательной кампании. По его утверждению, основной задачей являлось привлечение на избирательные участки, а также через дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей. И она была успешно выполнена. Как пишет mkset.ru, явка сторонников партии на президентских выборах составила 31,2 млн человек.