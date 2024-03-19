Екатеринбург потратит почти миллиард рублей на замену изношенных лифтов

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В столице Урала начинается компания по замене изношенных лифтов. В 2024 году на эти цели мэрия намеревается потратить более 980 миллионов рублей. Постановление подписано мэром Алексеем Орловым и опубликовано на сайте администрации.
Городской бюджет на замену лифтового оборудования потратит 291,4 млн рублей. Столько же поступит из бюджета Свердловской области. Остальное — деньги екатеринбуржцев, которые они платят на содержание общедомового имущества.
Всего в Екатеринбурге установят 248 новых лифтов. А всего в замене, по данным гордумы, нуждаются 300 единиц оборудования.
Ранее стало известно, что на замену лифтов в Нижнем Тагиле из областного бюджета поступит 34 млн рублей.