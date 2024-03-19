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В мэрии Екатеринбурга планируют потратить 980 млн рублей на замену старых лифтов

Екатеринбург потратит почти миллиард рублей на замену изношенных лифтов

19 марта 2024, 14:46
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга планируют потратить 980 млн рублей на замену старых лифтов

Часть суммы на замену лифтов в многоэтажках Екатеринбурга поступит из городского и регионального бюджетов. Остальное — средства жителей.

В столице Урала начинается компания по замене изношенных лифтов. В 2024 году на эти цели мэрия намеревается потратить более 980 миллионов рублей. Постановление подписано мэром Алексеем Орловым и опубликовано на сайте администрации.

Городской бюджет на замену лифтового оборудования потратит 291,4 млн рублей. Столько же поступит из бюджета Свердловской области. Остальное — деньги екатеринбуржцев, которые они платят на содержание общедомового имущества.

Всего в Екатеринбурге установят 248 новых лифтов. А всего в замене, по данным гордумы, нуждаются 300 единиц оборудования.

Ранее стало известно, что на замену лифтов в Нижнем Тагиле из областного бюджета поступит 34 млн рублей.

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#Общество#Областной бюджет#Замена лифта#Лифты#Средства#Екатеринбург#Городской бюджет#Дарья Бобровицкая
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