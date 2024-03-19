Эксперт Мартынов: Во время Великого поста и Рамадана важно принимать витамины

Статистика «СБЕР ЕАПТЕКИ» подтверждает рост спроса на витамины группы B. Продажи этой категории товаров в 2023 году выросли на полтора раза по сравнению с 2022 годом. Рост ускорился во второй половине года, и среднемесячный прирост составил около 47%. За первые два месяца 2024 года объем потребления витаминов группы B увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.