tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Эксперт Мартынов: Во время Великого поста и Рамадана важно принимать витамины

19 марта 2024, 06:59
Весной, когда рацион становится менее питательным, важно употреблять витамины. Особое внимание на это должны обратить люди, которые придерживаются Великого поста и Рамадана, заявил руководитель экспертного совета МИПЗ Сергей Мартынов.

Сокращение калорий может привести к нехватке эндорфинов и витаминов, что может отрицательно сказаться на психологическом состоянии и работе эндокринной системы. Чтобы избежать ухудшения здоровья из-за недостатка витаминов, очень важно пройти обследование на анемию и нарушения эндокринной системы, а также обратиться за помощью к психотерапевту, пишут «Известия».

Исследование Международного института психосоматического здоровья показало, что 11% опрошенных людей в возрасте от 18 до 65+ лет следят за уровнем витаминов группы B в своем организме. Четверть респондентов полностью осознают значимость витаминов группы B и их положительное влияние на здоровье, а 72% предполагают о их пользе.

Мартынов отметил, что есть положительная тенденция в осведомленности людей о необходимости употребления витаминов группы B, которые включают В1, В2, В3 (никотиновая кислота), В5 (пантотеновая кислота), В6, В9 (фолиевая кислота) и В12. Эти витамины сотрудничают друг с другом и помогают организму эффективно бороться с весенним авитаминозом и его симптомами, такими как упадок сил, слабость и негативные эмоции.

Статистика «СБЕР ЕАПТЕКИ» подтверждает рост спроса на витамины группы B. Продажи этой категории товаров в 2023 году выросли на полтора раза по сравнению с 2022 годом. Рост ускорился во второй половине года, и среднемесячный прирост составил около 47%. За первые два месяца 2024 года объем потребления витаминов группы B увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Вчера, 11:57
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
Вчера, 10:33
Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
Вчера, 09:06
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги
Вчера, 10:59
В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил
Вчера, 12:51
Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами
Вчера, 10:01
"