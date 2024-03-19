Эксперт Мартынов: Во время Великого поста и Рамадана важно принимать витамины

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Сокращение калорий может привести к нехватке эндорфинов и витаминов, что может отрицательно сказаться на психологическом состоянии и работе эндокринной системы. Чтобы избежать ухудшения здоровья из-за недостатка витаминов, очень важно пройти обследование на анемию и нарушения эндокринной системы, а также обратиться за помощью к психотерапевту, пишут «Известия».
Исследование Международного института психосоматического здоровья показало, что 11% опрошенных людей в возрасте от 18 до 65+ лет следят за уровнем витаминов группы B в своем организме. Четверть респондентов полностью осознают значимость витаминов группы B и их положительное влияние на здоровье, а 72% предполагают о их пользе.
Мартынов отметил, что есть положительная тенденция в осведомленности людей о необходимости употребления витаминов группы B, которые включают В1, В2, В3 (никотиновая кислота), В5 (пантотеновая кислота), В6, В9 (фолиевая кислота) и В12. Эти витамины сотрудничают друг с другом и помогают организму эффективно бороться с весенним авитаминозом и его симптомами, такими как упадок сил, слабость и негативные эмоции.
Статистика «СБЕР ЕАПТЕКИ» подтверждает рост спроса на витамины группы B. Продажи этой категории товаров в 2023 году выросли на полтора раза по сравнению с 2022 годом. Рост ускорился во второй половине года, и среднемесячный прирост составил около 47%. За первые два месяца 2024 года объем потребления витаминов группы B увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.