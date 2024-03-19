Эксперты дали рекомедации по выбору посредников для торговли валютой

Как объясняют финансовые эксперты, трейдерские денежные средства аккумулируются на номинальном банковском счете, благодаря чему на эту сумму нельзя обратить взыскания по обязательствам собственно брокерской организации. При этом форекс-дилер обязательно является членом саморегулируемой организации, имеющей компенсационный фонд. Этот фонд используется для обеспечения выплат трейдерам в случае банкротства дилера. Например, игрок рынка, отдавший предпочтение «ВТБ Форекс», имеет номинальный счет в ВТБ, а финансовый трейдер, который выбрал «Альфа-Форекс» — в Альфа-Банке. Помимо прочего, форекс-дилеры сами уплачивают все налоги — это является их обязанностью.