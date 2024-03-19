Эксперты дали рекомедации по выбору посредников для торговли валютой

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Самый технически простой и поэтому популярный способ торговли валютой в России — это ее обмен в банках, пишет rostovgazeta.ru. Но гражданам, которые выбирают данный метод, чаще всего предлагают не очень выгодный курс.
Торговать на валютном рынке в России можно и при помощи криптовалютных бирж. Но таким путем идут, как правило, те, кто уже достаточно осведомлен в теме криптовалюты и не опасается привлекать к работе высокорисковые инструменты.
Заработать на разнице курсов в России можно также при помощи биржевых торгов и форекс-дилеров.
Для того чтобы начать торговать на Мосбирже, тоже необходимы определенные навыки и знания. Первым делом трейдер должен открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение.
Что касается форекс-дилеров, то с их помощью можно также получить доступ к международной валютной бирже. Это надежнее и проще, поскольку регуляция деятельности этих профессиональных участников рынка осуществляется на уровне законодательства и находится под контролем государства.
Выбор таких компаний в Российской Федерации достаточно велик. Сегодня в стране существует несколько форекс-дилеров, имеющих лицензию ЦБ РФ, в том числе — дочерние компании Альфа-Банка, ВТБ и инвестиционной компании «Финам». Следует отметить, что «Альфа-Форекс», который предлагает клиентам порядка сорока валютных пар и комфортный инструментарий для работы, входит в перечень крупнейших участников рынка валют. Таким образом, имея возможность применять в работе сложные стратегии, трейдеры гибко реагируют на изменения рыночной ситуации.
Как объясняют финансовые эксперты, трейдерские денежные средства аккумулируются на номинальном банковском счете, благодаря чему на эту сумму нельзя обратить взыскания по обязательствам собственно брокерской организации. При этом форекс-дилер обязательно является членом саморегулируемой организации, имеющей компенсационный фонд. Этот фонд используется для обеспечения выплат трейдерам в случае банкротства дилера. Например, игрок рынка, отдавший предпочтение «ВТБ Форекс», имеет номинальный счет в ВТБ, а финансовый трейдер, который выбрал «Альфа-Форекс» — в Альфа-Банке. Помимо прочего, форекс-дилеры сами уплачивают все налоги — это является их обязанностью.