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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Нижнем Тагиле электробус «Генерал» закончил испытания

Электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле

19 марта 2024, 11:03
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле электробус «Генерал» закончил испытания

В Нижнем Тагиле 19 марта завершились испытания электробуса «Генерал». По заверению МУП «Тагильский трамвай», они прошли успешно.

Информацию о судьбе необычного для Нижнего Тагила транспорта сообщили в МУП «Тагильский трамвай». На предприятии отметили, что полюбившееся горожанам транспортное средство уезжает из города после завершения испытаний.

В МУПе отметили, что за период работы «Генерала» поступило много положительных отзывов от пассажиров.

Тестирование признано успешным, но, к сожалению, не обошлось и без поломок, которые оперативно были исправлены, — добавили в «Тагильском трамвае».

Напомним, электробус перевозил тагильчан и гостей города по новому маршруту №77, следующему по Луганскому проспекту.

В Нижнем Тагиле началось тестирование электробуса «Генерал»
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