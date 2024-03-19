Электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Информацию о судьбе необычного для Нижнего Тагила транспорта сообщили в МУП «Тагильский трамвай». На предприятии отметили, что полюбившееся горожанам транспортное средство уезжает из города после завершения испытаний.
В МУПе отметили, что за период работы «Генерала» поступило много положительных отзывов от пассажиров.
Тестирование признано успешным, но, к сожалению, не обошлось и без поломок, которые оперативно были исправлены, — добавили в «Тагильском трамвае».
Напомним, электробус перевозил тагильчан и гостей города по новому маршруту №77, следующему по Луганскому проспекту.