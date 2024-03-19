Физиолог Созыкин рассказал о вреде ношения обуви на босу ногу

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Он объяснил, что на стопе находятся нервные окончания и потовые железы, которых много на единицу поверхности. При трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви разрушается защитная пленка на коже, что приводит к интенсивному выделению пота. Испарения пота оставляют свои органические компоненты на коже и обуви, создавая питательную среду для микроорганизмов. В результате могут возникать раздражения, воспалительные реакции и грибковые заболевания, пишут «Известия».
Эксперт отметил, что проблемы усугубляются, если обувь закрытая и не дышит, так как это создает парниковый эффект. Это может привести к деформации суставов и развитию артрита. Он также предостерег от ношения модных кедов без носков, особенно плотной обуви на резиновой подошве. Лучше надевать обувь с вентиляционными микропорами и носками из натуральных материалов, такими как хлопок или шерсть. Носки уменьшают трение и абсорбируют излишки пота и грязи. Если вы хотите сохранить здоровье своих ног, то лучше носить летнюю обувь без носков не более чем на несколько часов и после этого помыть ноги. Если вам нужно провести весь день в обуви, то надевайте носки и меняйте их ежедневно.