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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Пятимесячную девочку эвакуировали вертолетом в Екатеринбург из Серова

Из Серова в Екатеринбург вертолетом санавиации отправили пятимесячную девочку

19 марта 2024, 14:06
Фото: 1MI

Пятимесячную девочку эвакуировали вертолетом в Екатеринбург из Серова

Маленькую пациентку из Серова срочно перевезли в Екатеринбург. Медики выдвигают самые разные версии тяжелого состояния — от менингита до отравления.

В выходные малышку госпитализировали в бессознательном состоянии в Серовскую больницу из Новой Ляли, затем медики приняли решение отправить ее в Екатеринбург. Об этом изданию «Глобус» рассказала мама ребенка.

По ее словам, о переводе ребенка в столицу региона она не знала. Мать приехала в больницу и узнала, что дочь уже находится в вертолете санавиации. Женщина успела поговорить с медиками из Екатеринбурга и узнала, что у ребенка подозревают менингит.

Она также рассказала журналистам «Глобуса», что серовские медики до этого выдвинули несколько странных версий, в том числе отравление алкоголем. По этому поводу с семьей девочки уже общался участковый уполномоченный.

Ранее вертолет санавиации эвакуировал туриста с перевала Дятлова, который совершил восхождение будучи больным коронавирусом.

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#Происшествия#Ребенок#Мать#Заболевание#Отравление#Новая Ляля#Менингит#Вертолет#18+#Екатеринбург#Санавиация#Дарья Бобровицкая
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