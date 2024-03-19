Из Серова в Екатеринбург вертолетом санавиации отправили пятимесячную девочку

По ее словам, о переводе ребенка в столицу региона она не знала. Мать приехала в больницу и узнала, что дочь уже находится в вертолете санавиации. Женщина успела поговорить с медиками из Екатеринбурга и узнала, что у ребенка подозревают менингит.