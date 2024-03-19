Из Серова в Екатеринбург вертолетом санавиации отправили пятимесячную девочку

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В выходные малышку госпитализировали в бессознательном состоянии в Серовскую больницу из Новой Ляли, затем медики приняли решение отправить ее в Екатеринбург. Об этом изданию «Глобус» рассказала мама ребенка.
По ее словам, о переводе ребенка в столицу региона она не знала. Мать приехала в больницу и узнала, что дочь уже находится в вертолете санавиации. Женщина успела поговорить с медиками из Екатеринбурга и узнала, что у ребенка подозревают менингит.
Она также рассказала журналистам «Глобуса», что серовские медики до этого выдвинули несколько странных версий, в том числе отравление алкоголем. По этому поводу с семьей девочки уже общался участковый уполномоченный.
Ранее вертолет санавиации эвакуировал туриста с перевала Дятлова, который совершил восхождение будучи больным коронавирусом.