К школе в Екатеринбурге приехало 13 пожарных машин из-за замыкания

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Как оказалось, в учебном учреждении произошло короткое замыкание, при этом горения не случилось, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Известно, что до того, как к школе приехали спасатели, на улицу самостоятельно эвакуировались трое человек. На месте происшествия работало 36 специалистов. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге из-за короткого замыкания случился пожар в супермаркете «Верный». Пострадавших в результате инцидента нет, но подсобки немного пострадали.