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К школе в Екатеринбурге приехало 13 пожарных машин из-за замыкания

К школе в Екатеринбурге приехало 13 пожарных машин из-за замыкания

19 марта 2024, 05:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге к школе №125 приехали сотрудники пожарной службы 19 марта 2024 года.

Как оказалось, в учебном учреждении произошло короткое замыкание, при этом горения не случилось, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Известно, что до того, как к школе приехали спасатели, на улицу самостоятельно эвакуировались трое человек. На месте происшествия работало 36 специалистов. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге из-за короткого замыкания случился пожар в супермаркете «Верный». Пострадавших в результате инцидента нет, но подсобки немного пострадали.

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