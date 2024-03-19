Камеры будут фиксировать нарушения на четырех трассах Свердловской области

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Камеры появятся на Челябинском, Пермском и Тюменском трактах, а также о трассе, ведущей до Кургана, отметил врио начальника регионального УГИБДД Дмитрий Кузнецов.
Недавно было подписано соглашение на установку данных камер. Отмечается, что такое оборудование весьма эффективно в вопросах поимки нарушителей ПДД.
На территории области определено порядка 20 участков автотрасс, которые проходят через Урал. Камеры появятся именно там. Работать они начнут, предположительно, уже после наступления тепла.
Ранее сообщалось, что водителей в Екатеринбурге начали штрафовать за скрытые номера. Так, некоторые водители заклеивают номера бумажкой, чтобы их нарушения ПДД не были зафиксированы на камерах.