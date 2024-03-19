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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

На четырех федеральных трассах Свердловской области появятся камеры

Камеры будут фиксировать нарушения на четырех трассах Свердловской области

19 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI

На четырех федеральных трассах Свердловской области появятся камеры

На четырех федеральных автодорогах, которые проходят через территорию Урала, появится новые камеры. Их цель — фиксировать нарушения.

Камеры появятся на Челябинском, Пермском и Тюменском трактах, а также о трассе, ведущей до Кургана, отметил врио начальника регионального УГИБДД Дмитрий Кузнецов.

Недавно было подписано соглашение на установку данных камер. Отмечается, что такое оборудование весьма эффективно в вопросах поимки нарушителей ПДД.

На территории области определено порядка 20 участков автотрасс, которые проходят через Урал. Камеры появятся именно там. Работать они начнут, предположительно, уже после наступления тепла.

Ранее сообщалось, что водителей в Екатеринбурге начали штрафовать за скрытые номера. Так, некоторые водители заклеивают номера бумажкой, чтобы их нарушения ПДД не были зафиксированы на камерах.

На трассах Свердловской области появится больше камер
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