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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

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Updated Сегодня, 06:58

Мелания Мазина и Антон Шомин, тренер БК «Квазар»

Мелания Мазина победила в первенстве Уральского федерального округа по боксу

19 марта 2024, 05:03
Фото: Личный архив Антона Шомина с сайта «Вконтакте»
Мелания Мазина и Антон Шомин, тренер БК «Квазар»

Жительница Нижнего Тагила завоевала золото в первенстве УрФО

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» Мелания Мазина доказала свое превосходство, став победителем первенства Уральского федерального округа по боксу в спортивном сезоне 2023-2024.

Мелания Мазина входит в состав сборной России и является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле, занимается под руководством тренера-преподавателя Николая Коробкина.

Мазина становится победителем первенства УрФО уже третий год подряд. В ближайшее лето у спортсменки запланированы два выезда на сборы, по результатам которых тагильчанка может войти в команду для участия в первенстве Европы. Само знаковое соревнование планируется в августе.

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К слову свое необычное имя Мелания, родившаяся 13 января, получила в честь святой, которую вспоминают в этот день.

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