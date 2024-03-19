Мелания Мазина победила в первенстве Уральского федерального округа по боксу

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 06:58
Мелания Мазина входит в состав сборной России и является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» в Нижнем Тагиле, занимается под руководством тренера-преподавателя Николая Коробкина.
Мазина становится победителем первенства УрФО уже третий год подряд. В ближайшее лето у спортсменки запланированы два выезда на сборы, по результатам которых тагильчанка может войти в команду для участия в первенстве Европы. Само знаковое соревнование планируется в августе.
К слову свое необычное имя Мелания, родившаяся 13 января, получила в честь святой, которую вспоминают в этот день.