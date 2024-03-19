Многодетная мать зарезала мужа в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Мужчина предложил жене вместе с ним употребить алкоголь. Женщина отказалась, так как ей надоели пьянки и скандалы. В ответ горожанин принялся ругаться и говорить, что она его разлюбила, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
В какой-то момент женщина схватила нож и ударила его несколько раз в область ключицы, груди и предплечья. Потерпевший скончался на месте ЧП.
Известно, что в этот момент в квартире было четверо детей. Самому старшему — 14 лет, а самому младшему ребенку — четыре года. Женщину задержали и заключили под стражу, а детей отправили в приют.
Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина убил ножом своего знакомого во время произошедшего конфликта.