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Многодетная мать зарезала мужа в Пермском крае

Многодетная мать зарезала мужа в Пермском крае

19 марта 2024, 05:44
Фото: 1MI
В городе Кунгур 35-летняя местная жительница убила своего мужа во время ссоры.

Мужчина предложил жене вместе с ним употребить алкоголь. Женщина отказалась, так как ей надоели пьянки и скандалы. В ответ горожанин принялся ругаться и говорить, что она его разлюбила, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

В какой-то момент женщина схватила нож и ударила его несколько раз в область ключицы, груди и предплечья. Потерпевший скончался на месте ЧП.

Известно, что в этот момент в квартире было четверо детей. Самому старшему — 14 лет, а самому младшему ребенку — четыре года. Женщину задержали и заключили под стражу, а детей отправили в приют.

Напомним, 1 марта 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина убил ножом своего знакомого во время произошедшего конфликта.

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