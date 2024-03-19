Молодой монтажник из Красноуральска скончался в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Смерть наступила 1 марта 2024 года. Известно, что Виталий учился в Верхней Туре в техникуме по направлению «Монтаж, накладка и эксплуатация». Окончил колледж он в 2021 году, сообщается в паблике «Любимая Верхняя Тура».
Известно, что Витя не дожил до своего дня рождения 20 дней. Ему бы исполнилось 22 года. Прощание с солдатом прошло 19 марта в 12:30 в Красноуральске.
Ранее вСерове похоронили погибшего на СВО бизнесмена.