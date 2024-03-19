Молодой монтажник из Красноуральска скончался в зоне СВО

Смерть наступила 1 марта 2024 года. Известно, что Виталий учился в Верхней Туре в техникуме по направлению «Монтаж, накладка и эксплуатация». Окончил колледж он в 2021 году, сообщается в паблике «Любимая Верхняя Тура».