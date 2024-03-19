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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

На СВО погиб монтажник из Красноуральска

Молодой монтажник из Красноуральска скончался в зоне СВО

19 марта 2024, 13:34

На СВО погиб монтажник из Красноуральска

Из жизни ушел 21-летний монтажник из Красноуральска. Он погиб на СВО. Мужчину звали Виталием Афонасьевым.

Смерть наступила 1 марта 2024 года. Известно, что Виталий учился в Верхней Туре в техникуме по направлению «Монтаж, накладка и эксплуатация». Окончил колледж он в 2021 году, сообщается в паблике «Любимая Верхняя Тура».

Известно, что Витя не дожил до своего дня рождения 20 дней. Ему бы исполнилось 22 года. Прощание с солдатом прошло 19 марта в 12:30 в Красноуральске.

Ранее вСерове похоронили погибшего на СВО бизнесмена.

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