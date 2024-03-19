МТК в 2024 году получили первые кредиты на 2 млрд под 3% по льготным условиям

В числе получивших кредиты по новым условиям — московский разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Компании предоставлено 300 миллионов рублей под 3% на пополнение оборотных средств. Другая компания из реестра МТК, получившая льготный кредит, — челябинская «НПП „Технология“. Она получила также 300 миллионов рублей. Предприятие занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали, а также оборудования для этих процессов.