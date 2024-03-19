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МТК в 2024 году получили первые кредиты на 2 млрд под 3% по льготным условиям

МТК в 2024 году получили первые кредиты на 2 млрд под 3% по льготным условиям

19 марта 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
Первые восемь предприятий из реестра малых технологических компаний (МТК) получили в 2024 году льготное финансирование по ставке 3% годовых по упрощенным условиям.

Общий объем кредитования составил два миллиарда рублей. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что в настоящее время государство уделяет значительное внимание развитию технологий не только в IT-секторе, но и в науке, медицине, производстве, передает regnum.ru.

Для поддержки развития таких компаний запущена программа «Взлет — от стартапа до IPO». МСП Банк, выступающий оператором программы, предоставляет кредиты высокотехнологичному бизнесу под 3% годовых. Расширение программы за счет увеличения суммы кредитов для МТК и распространение льгот на сегмент МСП+ вызвало большой интерес со стороны бизнеса. Это также способствует ускорению импортозамещения в ключевых отраслях и, в целом, положительно сказывается на технологическом суверенитете страны.

Согласно изменениям, подготовленным Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП, МТК могут получать кредиты до 1 миллиарда рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. Теперь желающие получить финансирование больше не обязаны проходить экспертизу и предоставлять документы, подтверждающие инновационность проекта. Эти процессы автоматизированы при подаче заявки через цифровую платформу МСП.РФ.

В числе получивших кредиты по новым условиям — московский разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Компании предоставлено 300 миллионов рублей под 3% на пополнение оборотных средств. Другая компания из реестра МТК, получившая льготный кредит, — челябинская «НПП „Технология“. Она получила также 300 миллионов рублей. Предприятие занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали, а также оборудования для этих процессов.

Отмечается, что несколько компаний получили статус МТК еще на стадии рассмотрения заявок на льготное финансирование.

Напомним, что МСП Банк участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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