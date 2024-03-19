Мужчина летел из Москвы в Таджикистан и скончался

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Известно, что мужчине внезапно стало плохо, стюардессы пытались ему помочь, но это не помогло. Тогда пилот принял решение экстренно сесть в Самаре. Пассажир скончался, пишет telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что после посадки спасти мужчину пытались медики реанимации. Но попытки оказались тщетны.
Ранее сообщалось, что мужчина матерился на входе в самолет в Екатеринбурге и не смог улететь. Ругаться он начал из-за того, что не нашел у себя посадочного салона. Без него его не пускали в самолет. В результате ему не разрешили лететь.