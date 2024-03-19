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Пассажир умер в самолете «Уральских авиалиний» в Самаре

Мужчина летел из Москвы в Таджикистан и скончался

19 марта 2024, 08:22
Фото: 1MI

Пассажир умер в самолете «Уральских авиалиний» в Самаре

Во время полета из Москвы в город Куляб в Таджикистане скончался пассажир. Полет осуществляла авиакомпания «Уральские авиалинии».

Известно, что мужчине внезапно стало плохо, стюардессы пытались ему помочь, но это не помогло. Тогда пилот принял решение экстренно сесть в Самаре. Пассажир скончался, пишет telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что после посадки спасти мужчину пытались медики реанимации. Но попытки оказались тщетны.

Ранее сообщалось, что мужчина матерился на входе в самолет в Екатеринбурге и не смог улететь. Ругаться он начал из-за того, что не нашел у себя посадочного салона. Без него его не пускали в самолет. В результате ему не разрешили лететь.

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#Происшествия#Москва#Авиакомпания#Самара#Таджикистан#Реанимация#Медики#Уральские авиалинии#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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