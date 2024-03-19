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В Екатеринбурге пассажира не пустили в самолет из-за мата

Мужчина матерился на входе в самолет в Екатеринбурге и не смог улететь

19 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пассажира не пустили в самолет из-за мата

49-летний мужчина не смог улететь из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. На входе он не смог показать бортпроводникам посадочный салон.

Также он ругался матом и не реагировал на замечания. Без посадочного талона его в результате не пустили в самолет. Известно, что мужчина — житель Каменска-Уральского, который хотел улететь в Новосибирск.

Пилотом был составлен акт, на основании которого мужчине было официально отказано в перелете. Транспортные полицейские отвезли мужчину в полицию, где на него составили акт по 20.1 КоАП РФ за «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что пьяные дебоширы устроили скандал в самолете. Они поссорились и оскорбляли друг друга.

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