Мужчина матерился на входе в самолет в Екатеринбурге и не смог улететь

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Также он ругался матом и не реагировал на замечания. Без посадочного талона его в результате не пустили в самолет. Известно, что мужчина — житель Каменска-Уральского, который хотел улететь в Новосибирск.
Пилотом был составлен акт, на основании которого мужчине было официально отказано в перелете. Транспортные полицейские отвезли мужчину в полицию, где на него составили акт по 20.1 КоАП РФ за «Мелкое хулиганство».
Ранее сообщалось, что пьяные дебоширы устроили скандал в самолете. Они поссорились и оскорбляли друг друга.