Мужчина выпал из автобуса на автомобиль в Екатеринбурге

При этом мужчина заходил в автобус не один. Его спутница зашла первой, поэтому она могла лишь видеть через окно лежащего мужчину. Она громче всех просила остановить автобус. Хотела оказать пострадавшему помощь. Однако водитель высадил ее лишь на ближайшей остановке.