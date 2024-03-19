Мужчина выпал из автобуса на автомобиль в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Мужчина упал на машину, которая была припаркована. Это произошло 14 марта в 9:40, в автобусе маршрута №48, сообщает «Злой Екб».
По словам очевидицы, автобус начал отъезжать от остановки «Центральный стадион» в сторону центра. При этом он не закрыл двери. Пассажир в этот момент находился на подножке, поэтому выпал.
Видно было, что ударился сильно, даже сигнализация на машине сработала, — рассказала женщина.
Другие пассажиры стали кричать и требовать водителя остановиться. Он остановился, посмотрел на выпадшего и продолжил ехать по маршруту, утверждает женщина. Мужчина же продолжил лежать на асфальте.
Все это видел кондуктор, но пассажирам ответил лишь: «Замолчите все!», добавила очевидица.
При этом мужчина заходил в автобус не один. Его спутница зашла первой, поэтому она могла лишь видеть через окно лежащего мужчину. Она громче всех просила остановить автобус. Хотела оказать пострадавшему помощь. Однако водитель высадил ее лишь на ближайшей остановке.
Ранее сообщалось, что кондуктор выгнала 10-летнюю девочку из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург.