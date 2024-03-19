На улицах Екатеринбурга снова появятся самокатчики

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Дата, когда начнется новый сезон кикшеринга, зависит от погоды. Сейчас в дневное время уже тепло, однако ночью еще бывают минусовые температуры, рассказали в пресс-службе организации Whoosh.
На самокатах можно будет ездить, когда в городе установится температура выше нуля градусов.
Напомним, в январе 2024 года мэрия Екатеринбурга запретила горожанам кататься по кладбищам на электросамокатах, а также на роликовых коньках. Разработанные правила были направлены в гордуму на рассмотрение.