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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

На улицах Екатеринбурга снова появятся самокатчики

На улицах Екатеринбурга снова появятся самокатчики

19 марта 2024, 09:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге снова можно будет кататься на электросамокатах. Данный вид транспорта появится на улицах города в конце марта — начале апреля 2024 года.

Дата, когда начнется новый сезон кикшеринга, зависит от погоды. Сейчас в дневное время уже тепло, однако ночью еще бывают минусовые температуры, рассказали в пресс-службе организации Whoosh.

На самокатах можно будет ездить, когда в городе установится температура выше нуля градусов.

Напомним, в январе 2024 года мэрия Екатеринбурга запретила горожанам кататься по кладбищам на электросамокатах, а также на роликовых коньках. Разработанные правила были направлены в гордуму на рассмотрение.

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