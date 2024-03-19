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Огромная лужа образовалась на Сортировке в Екатеринбурге

Огромная лужа образовалась на Сортировке в Екатеринбурге

19 марта 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге появилась огромная лужа на перекрестке улицы Пехотинцев — Проходной переулок. Данный потоп в районе Сортировки связан с резким потеплением в городе.

В этом районе Екатеринбурга большие лужи образовываются каждый год во время дождей или таяния снега. В настоящий момент, по словам местных жителей, в воде плавают осколки льда, пишет Е1.

Также горожане предполагают, что размеры лужи будут увеличиваться во время таяния сугробов.

Напомним, в январе 2024 года администрация Екатеринбурга начала искать компанию, которая поставит коллектор, чтобы устранить проблему с ежегодным потопом на улице Пехотинцев.

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