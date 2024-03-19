Огромная лужа образовалась на Сортировке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В этом районе Екатеринбурга большие лужи образовываются каждый год во время дождей или таяния снега. В настоящий момент, по словам местных жителей, в воде плавают осколки льда, пишет Е1.
Также горожане предполагают, что размеры лужи будут увеличиваться во время таяния сугробов.
Напомним, в январе 2024 года администрация Екатеринбурга начала искать компанию, которая поставит коллектор, чтобы устранить проблему с ежегодным потопом на улице Пехотинцев.