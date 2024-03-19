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Updated Сегодня, 06:24

В Нижнем Тагиле жители пожаловались на запах тухлых яиц с завода

«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила

19 марта 2024, 06:22
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жители пожаловались на запах тухлых яиц с завода

В утренние часы 19 марта жители Нижнего Тагила жалуются на запах предположительно сероводорода. Больше всего страдают жители Дзержинского района.

Жительница Алтайского микрорайона с самого утра наблюдает на небе серо-коричневую дымку.

Вонища страшная. В нашу сторону движется облако. Я только вышла из подъезда, просто треш. Воняет именно сероводородом — запах тухлых яиц. На небе стоит дымка коричневая, — делится с редакцией TagilCity.ru жительница Вагонки Анна.
Фото: tagilcity.ru

Замеры газоанализатором «Геолан-1П», которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно, на вокзале превышений не показали. Не жаловались жители центра и на запах выбросов с производства заводов-загрязнителей Нижнего Тагила. Однако дымку горожане заметили.

19 марта при минусовой температуре (-9 градусов Цельсия) и ветре в 1 м/с западного направления не действует предупреждение об НМУ — на сайте «Уральского УГМС» соответствующая информация не опубликована. С 6 марта также по данным учреждения превышений по выбросам в Нижнем Тагиле не было.

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