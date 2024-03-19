«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила

19 марта при минусовой температуре (-9 градусов Цельсия) и ветре в 1 м/с западного направления не действует предупреждение об НМУ — на сайте «Уральского УГМС» соответствующая информация не опубликована. С 6 марта также по данным учреждения превышений по выбросам в Нижнем Тагиле не было.