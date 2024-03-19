«Пахнет тухлыми яйцами»: жители Вагонки пожаловались на запах выбросов с завода Тагила

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Жительница Алтайского микрорайона с самого утра наблюдает на небе серо-коричневую дымку.
Вонища страшная. В нашу сторону движется облако. Я только вышла из подъезда, просто треш. Воняет именно сероводородом — запах тухлых яиц. На небе стоит дымка коричневая, — делится с редакцией TagilCity.ru жительница Вагонки Анна.
Замеры газоанализатором «Геолан-1П», которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно, на вокзале превышений не показали. Не жаловались жители центра и на запах выбросов с производства заводов-загрязнителей Нижнего Тагила. Однако дымку горожане заметили.
19 марта при минусовой температуре (-9 градусов Цельсия) и ветре в 1 м/с западного направления не действует предупреждение об НМУ — на сайте «Уральского УГМС» соответствующая информация не опубликована. С 6 марта также по данным учреждения превышений по выбросам в Нижнем Тагиле не было.