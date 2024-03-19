Подростки расстреляли электричку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
На место приехали представители транспортной полиции. Они обнаружили трещины на стеклах трех вагонов, сумма ущерба была оценена в 200 тысяч, отметили в УТ МВД России по УрФО.
Очевидцы рассказали, что злоумышленников было двое. Они слонялись по станции. Их нашли. Злоумышленниками оказались подростки 17 и 18 лет.
Оба мальчика не имеют родителей, а опекаются родственниками. Один из них нигде не учится. Ребята рассказали, что стреляли из «пневматики», чтобы развлечься. Пистолет они купили на маркетплейсе.
Оружие, баллоны с газом и шарики, найденные у мальчиков, были направлены на экспертизу. В отношении старшего подростка возбудили дело. Следователи считают, что стрелял именно он. А его друг просто смотрел на это. В деле он проходит свидетелем.
Ранее в Екатеринбурге неизвестные расстреляли остановку на Московской улице.