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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Подростки расстреляли электричку в Екатеринбурге

Подростки расстреляли электричку в Екатеринбурге

19 марта 2024, 12:37
Фото: 1MI
18-летний молодой человек расстрелял электричку в Екатеринбурге из пневматического пистолета и был задержан. Все это видел его друг. ЧП произошло в вечернее время 16 марта на остановке «Чапаевская».

На место приехали представители транспортной полиции. Они обнаружили трещины на стеклах трех вагонов, сумма ущерба была оценена в 200 тысяч, отметили в УТ МВД России по УрФО.

Очевидцы рассказали, что злоумышленников было двое. Они слонялись по станции. Их нашли. Злоумышленниками оказались подростки 17 и 18 лет.

Оба мальчика не имеют родителей, а опекаются родственниками. Один из них нигде не учится. Ребята рассказали, что стреляли из «пневматики», чтобы развлечься. Пистолет они купили на маркетплейсе.

Оружие, баллоны с газом и шарики, найденные у мальчиков, были направлены на экспертизу. В отношении старшего подростка возбудили дело. Следователи считают, что стрелял именно он. А его друг просто смотрел на это. В деле он проходит свидетелем.

Ранее в Екатеринбурге неизвестные расстреляли остановку на Московской улице.

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#Свердловская область#Криминал#Ущерб#Молодежь#Пневматика#18+#Екатеринбург#Транспортная полиция#Дарья Сорокина
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