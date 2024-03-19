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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Екатеринбурге юноша в драке распылил перцовый баллончик в лицо приятелю

Подросток в Екатеринбурге ударил струей из перцового баллончика в глаза сопернику

19 марта 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге юноша в драке распылил перцовый баллончик в лицо приятелю

Во время конфликта около УрФУ в Екатеринбурге один молодой человек распылил перцовый баллончик в лицо другому.

Два молодых человека что-то не поделили и вступили в схватку около корпуса УрФУ в Екатеринбурге на проспекте Ленина. Один из них пустил в ход «тяжелую артиллерию» и распылил едкую жидкость, информирует паблик «Типичный Екатеринбург».

Молодому человеку потребовалась помощь медиков, очевидцы вызвали скорую помощь.

Что произошло с его обидчиком и была ли вызвана на место происшествия полиция, не сообщается.

Ранее в Белоярском ученик восьмого класса пырнул ножом своего ровесника после уроков.

Хулиганы в Екатеринбурге брызнули кондуктору в лицо перцовым баллончиком
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#Происшествия#Полиция#Скорая помощь#Драка#Медики#18+#Екатеринбург#Перцовый баллончик#Дарья Бобровицкая
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