Подросток в Екатеринбурге ударил струей из перцового баллончика в глаза сопернику

Два молодых человека что-то не поделили и вступили в схватку около корпуса УрФУ в Екатеринбурге на проспекте Ленина. Один из них пустил в ход «тяжелую артиллерию» и распылил едкую жидкость, информирует паблик «Типичный Екатеринбург».