Подросток в Екатеринбурге ударил струей из перцового баллончика в глаза сопернику

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Два молодых человека что-то не поделили и вступили в схватку около корпуса УрФУ в Екатеринбурге на проспекте Ленина. Один из них пустил в ход «тяжелую артиллерию» и распылил едкую жидкость, информирует паблик «Типичный Екатеринбург».
Молодому человеку потребовалась помощь медиков, очевидцы вызвали скорую помощь.
Что произошло с его обидчиком и была ли вызвана на место происшествия полиция, не сообщается.
Ранее в Белоярском ученик восьмого класса пырнул ножом своего ровесника после уроков.