После смерти матери и троих детей в пожаре в Свердловской области возбуждено дело

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Трупы были найдены при разборе одноэтажного частного дома. Матери было 40 лет, ее дочке 17 лет. Погибли и двое ее сыновей. Им было 10 и 11 лет. Это случилось в поселке Ис под Нижней Турой.
Известно, что у женщины есть еще двое детей — 17-летняя дочка и грудной малыш. Оба спаслись из пожара. До недавнего декретного отпуска погибшая женщина работала в кафе «Кедр». В полиции рассказали, что видимых признаков насильственной смерти на телах не было обнаружено.
Рассматриваются разные версии о том, почему пожар начался. Основная —воспламенение холодильника из-за неисправности кабеля.
Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью, — сказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте трагедии работает следственная группа. Также был назначен комплекс экспертиз. Расследование дела находится на контроле у руководства свердловского СК.
Напомним, что односельчане отзываются об этой семье положительно.