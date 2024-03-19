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СК возбудил уголовное дело после пожара с четырьмя трупами под Нижней Турой

После смерти матери и троих детей в пожаре в Свердловской области возбуждено дело

19 марта 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney

СК возбудил уголовное дело после пожара с четырьмя трупами под Нижней Турой

В Свердловской области СУ СК возбудило уголовное дело по факту гибели в пожаре матери и троих ее детей. Трагедия случилась в ночь с 18 на 19 марта.

Трупы были найдены при разборе одноэтажного частного дома. Матери было 40 лет, ее дочке 17 лет. Погибли и двое ее сыновей. Им было 10 и 11 лет. Это случилось в поселке Ис под Нижней Турой.

Известно, что у женщины есть еще двое детей — 17-летняя дочка и грудной малыш. Оба спаслись из пожара. До недавнего декретного отпуска погибшая женщина работала в кафе «Кедр». В полиции рассказали, что видимых признаков насильственной смерти на телах не было обнаружено.

Рассматриваются разные версии о том, почему пожар начался. Основная —воспламенение холодильника из-за неисправности кабеля.

Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью, — сказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте трагедии работает следственная группа. Также был назначен комплекс экспертиз. Расследование дела находится на контроле у руководства свердловского СК.

Напомним, что односельчане отзываются об этой семье положительно.

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