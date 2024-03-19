Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Патрульные заметили иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Они потребовали остановиться, однако горожанин продолжил ехать на красный сигнал на перекрестке улиц Черных — Фрунзе.
Уезжая от преследования автоинспекторов, водитель в какой-то момент выехал на трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Здесь он не справился с управлением и съехал в лесополосу, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В аварии пострадала жена автомобилиста, которая ехала на пассажирском сиденье. Ее отвезли в медучреждение с подозрением на травму позвоночника. Результат освидетельствования показал, что водитель в момент ЧП был пьян.
Напомним, 15 марта 2024 года в Нижнем Тагиле произошла авария между двумя автомобилями. Два человека пострадали.