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Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию

Пьяный водитель в Нижнем Тагиле пытался скрыться от ГИБДД и устроил аварию

19 марта 2024, 11:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле пьяный водитель Nissan Juke, убегая от сотрудников ГИБДД, выехал на трассу и устроил ДТП. Авария произошла 19 марта 2024 года.

Патрульные заметили иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Они потребовали остановиться, однако горожанин продолжил ехать на красный сигнал на перекрестке улиц Черных — Фрунзе.

Уезжая от преследования автоинспекторов, водитель в какой-то момент выехал на трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Здесь он не справился с управлением и съехал в лесополосу, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадала жена автомобилиста, которая ехала на пассажирском сиденье. Ее отвезли в медучреждение с подозрением на травму позвоночника. Результат освидетельствования показал, что водитель в момент ЧП был пьян.

Напомним, 15 марта 2024 года в Нижнем Тагиле произошла авария между двумя автомобилями. Два человека пострадали.

Житель Екатеринбурга устроил смертельное ДТП на перекрестке
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