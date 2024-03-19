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На вокзале Екатеринбурга задержан пермяк из федерального розыска

Разыскиваемый за истязания житель Перми задержан в Екатеринбурге

19 марта 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney

На вокзале Екатеринбурга задержан пермяк из федерального розыска

На ж/д вокзале Екатеринбурга был задержан мужчина из Перми, который находился в федеральном розыске.

Известно, что предполагаемого злоумышленника искали как подозреваемого в истязаниях. Он не явился на суд и вовсе сбежал из города, рассказали в Управлении на транспорте.

Далее беглец был объявлен в розыск на федеральном уровне, было неизвестно, в каком городе он находится. Сообщалось, что мужчине 35 лет. Ранее этого гражданина уже судили за тяжелые преступления. Сейчас он находится в спецпомещении для задержанных. Когда приедет конвой, то мужчину перевезут в СИЗО под Пермью.

Ранее сообщалось, что женщина зарезала мужа в под Пермью. Злоумышленница — многодетная мать.

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