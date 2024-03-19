Разыскиваемый за истязания житель Перми задержан в Екатеринбурге

Далее беглец был объявлен в розыск на федеральном уровне, было неизвестно, в каком городе он находится. Сообщалось, что мужчине 35 лет. Ранее этого гражданина уже судили за тяжелые преступления. Сейчас он находится в спецпомещении для задержанных. Когда приедет конвой, то мужчину перевезут в СИЗО под Пермью.