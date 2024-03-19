Разыскиваемый за истязания житель Перми задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Известно, что предполагаемого злоумышленника искали как подозреваемого в истязаниях. Он не явился на суд и вовсе сбежал из города, рассказали в Управлении на транспорте.
Далее беглец был объявлен в розыск на федеральном уровне, было неизвестно, в каком городе он находится. Сообщалось, что мужчине 35 лет. Ранее этого гражданина уже судили за тяжелые преступления. Сейчас он находится в спецпомещении для задержанных. Когда приедет конвой, то мужчину перевезут в СИЗО под Пермью.
Ранее сообщалось, что женщина зарезала мужа в под Пермью. Злоумышленница — многодетная мать.